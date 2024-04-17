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白營前發言人楊寶楨 接基隆政策大使

聯合報／ 記者游明煌林銘翰／連線報導
基隆市長謝國樑（後排左）昨宣布，民眾黨前發言人楊寶楨（後排中）擔任「政策推廣大使」，兩人參加安樂室內兒童樂園啟用。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（後排左）昨宣布，民眾黨前發言人楊寶楨（後排中）擔任「政策推廣大使」，兩人參加安樂室內兒童樂園啟用。記者游明煌／攝影

民眾黨前發言人楊寶楨昨天宣布復出，5月起到基隆市府任「政策推廣大使」。市長謝國樑說，楊在年輕人、婦幼兒少領域有好評，將為即將成立的「兒少處」及兒少政策發聲。民眾黨主席柯文哲說，楊與謝國樑合作與藍白合無關。藍營認為，樂見藍白示範齊為市政打拚；綠營則轟是選舉操作，刻意在「罷樑行動」第一階段送件後和柯文哲合作。

基隆市第5座安樂室內兒童樂園昨啟用，遊樂設施再進化，謝國樑把小火車搬進來，小朋友玩得不亦樂乎，楊寶楨與小朋友同樂。謝國樑說，楊寶楨以推廣大使身分與基隆市政府合作，為婦女、兒少政策宣傳，市府推動的室內兒童樂園、親子照護平台很有亮點，藉由楊的行銷能量，讓更多民眾接收到訊息。

楊寶楨說，認同謝國樑打造「亞洲最有愛城市」理念，會透過媒體、社群管道助一臂之力，柯主席4月初就知悉，非常支持，基隆本來就是藍白示範區，副市長邱佩琳是民眾黨，她不是跳槽，仍是民眾黨籍，未來民眾黨有需要，也不排除參選。

柯文哲昨在立院表示，楊寶楨應該可以扮演好角色，此事與藍白合無關。至於謝國樑面臨罷免危機，柯文哲說，他主張法律問題法律解決，不要法律問題政治解決，罷免案他不贊成。

對於藍白合及罷免議題，謝國樑回應說，當前市政推廣最重要，會把市政工作做好。

民進黨議員鄭文婷說，這非常明顯是選舉操作，現在罷樑行動第一階段連署已向中選會遞出申請，謝國樑此時找柯文哲時期發言人，表示有一定程度的合作，要透過楊寶楨喚回小草對柯文哲的支持，也挽救謝國樑聲望，這也能解釋為何只簽1年，楊就是擔任化妝師，助謝在罷免案中脫困，是政治盤算。

國民黨議員韓世昱表示，謝市長找楊寶楨擔任兒少政策推廣很好，可加入年輕人想法、作為，兒少是謝施政重點，要有更完整的宣導，也能避免遭誤解，外界不必做政治解讀。

柯文哲 楊寶楨 藍白合 謝國樑 邱佩琳 鄭文婷

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