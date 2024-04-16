國發會︰擴大地方創生成果 擬逐步建立績效評估機制

監察委員指出，國發會青培站計畫未建立績效評估機制，要求檢討。國發會今天晚間透過新聞稿表示，將依據監察委員查核意見，作為後續滾動修正地方創生政策的重要參考，以提升整體政策效益。

監委今天透過新聞稿表示，國發會辦理青年培力工作站計畫，已花費新台幣4億餘元，卻未建立績效評估機制，以致補助效益不明；監察院要求檢討改善，並盼媒合更多部會資源，協助離島吸引青年返鄉創業。

國發會晚間表示，感謝監察委員對地方創生政策，以及青年培力工作站的關心與建議，將作為後續修正的重要參考，預計逐步建立系統性績效評估機制，持續協助青年留鄉、返鄉創業，以利整體政策效提升、發揮地方創生的共好核心精神。

國發會指出，目前地方創生推動成效，包含建立關係人口23萬人次、促進青年留鄉返鄉1.1萬人次、增加工作機會1.2萬人次、促進觀光人潮746萬人次，並提升地方整體收益達20億元。

國發會說明，青年培力工作站的推動績效，不僅可從產業和經濟發展等量化指標評估，也包括提供青年返鄉支持系統、青年團體彼此鏈結的培力，以及工作站能帶來公益共好成果等，具有質化意義成效。

國發會強調，希望在各縣市設置青年培力工作站，發揮母雞帶小雞的功能，拓展全國由下而上的地方社會組織網絡，促進社會韌性，輔導更多以青年為主體、兼具自主營運，且有助於繁榮地方共好的事業群。

國發會說，截至民國113年4月，已累計補助青年培力工作站共106案，其中65案正在執行中。