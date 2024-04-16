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加拿大卑詩省設台投資辦事處 聚焦合作達零碳排目標

中央社／ 台北16日電
加拿大卑詩省台灣辦事處16日發布新聞稿表示，加拿大卑詩省為落實貿易多元化策略，在台灣新設貿易暨投資辦事處。加拿大駐台代表倪傑民（左）與就業發展創新廳副廳長米拉（右）合影。圖／加拿大卑詩省台灣辦事處提供（中央社）
加拿大卑詩省台灣辦事處16日發布新聞稿表示，加拿大卑詩省為落實貿易多元化策略，在台灣新設貿易暨投資辦事處。加拿大駐台代表倪傑民（左）與就業發展創新廳副廳長米拉（右）合影。圖／加拿大卑詩省台灣辦事處提供（中央社）

加拿大卑詩省在台灣新設貿易暨投資辦事處盼落實貿易多元化策略；卑詩省就業發展創新廳副廳長米拉表示，台灣是卑詩省看重的優先市場與經貿夥伴，卑詩省潔淨能源科技領域也位居全球領先地位，相關科技能協助台灣實現零碳排目標。

加拿大卑詩省台灣辦事處今天發布新聞稿表示，加拿大卑詩省為落實貿易多元化策略，在台灣新設貿易暨投資辦事處，期待提供更多就業機會，為卑詩省與台商創造合作商機。卑詩省就業經濟發展創新廳長貝里（Brenda Bailey）表示，在台灣設立貿易辦事處，將為卑詩省企業打開商機大門，藉由擴大貿易合作在國際間推廣卑詩省創新永續的產品與服務。

加拿大駐台代表倪傑民指出，卑詩省在台灣設立貿易暨投資代表辦事處的行動，展現加拿大對印太戰略執行力，不僅證明加拿大與台灣的經貿合作突飛猛進，也展現卑詩省為雙邊市場提供更多就業機會與商機的決心。

就業發展創新廳副廳長米拉（Fazil Mihlar）表示，台灣是卑詩省非常看重的優先市場與經貿夥伴，雙邊在各領域都有龐大貿易與投資商機，包括農業食品及深受台灣市場喜愛的鮭魚與櫻桃。卑詩省的潔淨能源科技領域也位居全球領先地位，相關科技能協助台灣實現零碳排目標，相信與台灣攜手可完成許多共同優先目標。

卑詩省台灣辦事處指出，卑詩省貿易多元化的策略在3大重點市場增加出口與投資機會，並持續深耕現有市場。該策略選定台灣、越南與墨西哥為衝刺出口成長的重要新市場。

加拿大 鮭魚

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