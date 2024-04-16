徐巧芯曝大姑丈夫杜秉澄不僅家暴 還揚言「要殺我們全家」
國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕與丈夫杜秉澄涉詐遭羈押，徐巧芯否認自己涉案，強調是受害人。今天下午曝，杜秉澄家暴劉向婕，杜男還私下揚言「要殺我們全家」，她也是昨天劉向婕朋友傳語音對話給她才知道。
徐巧芯說，劉向婕受到家暴，是這次事件爆發後婆婆才讓她知道，原來大姑上個月已取得保護令，昨天有劉向婕朋友傳語音對話給她，她才知道姊夫曾私下恐嚇過要殺她們全家，「我也是昨天才知道」。
名嘴溫朗東質疑徐巧芯說謊，指她私下跟劉向婕互動密切，並非不熟。徐巧芯說，溫朗東說她按劉向婕臉書讚是今年二月的事，姊姊和姊夫回家吃飯，姊姊發臉書她在旁邊按個讚難道就是犯罪證據嗎？難道她們欠錢就不跟她們吃團圓飯嗎？
徐巧芯說「我是媳婦，還有媳婦的求生意志。」大家要吃飯，難道要她不去嗎？親戚一年見面3、5次，這樣算很熟嗎？老公說對她感到抱歉，她也覺得要不是她是徐巧芯，也許不會被肉搜，也對老公覺得抱歉。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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