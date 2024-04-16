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黃捷揚言提告徐巧芯 游淑慧反嗆黃：多次罵人這句更羞辱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員游淑慧今在臉書批評黃捷。本報資料照片
國民黨議員游淑慧今在臉書批評黃捷。本報資料照片

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐騙，民進黨立委黃捷日前表示，按徐巧芯標準身處「詐騙世家」就要辭職下台，徐反嗆「腦子有問題」，黃捷限徐24小時內道歉，否則提告。國民黨議員游淑慧今在臉書批黃捷亂告一通，「也難怪司法工作量難以承擔」。

游淑慧說，先不說黃捷之前罵了多次別人「草包」，「草包」相較「腦子有問題」應更具羞辱性。 立院吵鬧已是常態，黃捷突然小題大作嗆提告，真的很像小女生亂發脾氣。

游淑慧今天在臉書表示，這陣子，她發現黃捷的行動SOP就是用蹭徐巧芯，來取代監督問政，畢竟「蹭巧芯」更容易上新聞。游說，「腦子有問題」包括生理性、思想、智力或邏輯等多層面；生理性的要做生理檢查，或許當事人可以趁機做個腦部掃描，萬一真檢查出什麼，還要感謝徐巧芯。

至於思想、邏輯或智商層面，游淑慧說，就很難證明是不是沒有問題。但公眾人物、民意代表的智商、思想和邏輯，應該可受公評，要不然黃捷怎麼一天到晚罵別人家「草包」呢？指控人家不愛台灣？川普也一天到晚質疑拜登腦子有問題啊。 動輒提告，原來當立委後，時間和錢都很多。

徐巧芯 游淑慧 黃捷

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