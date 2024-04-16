「柯政」3千萬丟水裡？PAY.TAIPEI退場機制 北市思考中

台北市前市長柯文哲任內為了打造無現金支付智慧城市，斥資逾3千萬元建置智慧支付平台「PAY.TAIPEI」，但現在遭北市藍綠議員質疑成效不彰，還要花費經費維護，只有市府內部使用較多，有點「打假球」概念，他們認為應思考退場。資訊局長趙式隆說，有研議過退場機制，但希望再努力一下。在場的民眾黨議員皆未表達意見。

柯文哲2017年推動PAY.TAIPEI，民眾可使用行動APP或上網站，一鍵繳納水費、停車費及聯合醫院醫療費用，並與8家支付業者合作，分別是Pi行動錢包、台新銀行、玉山銀行、ezPay台灣支付、歐付寶、愛貝錢包、街口支付及橘子支付，業者也祭出專屬優惠。

北市資訊局長趙式隆上午赴議會財建委員會工作報告，國民黨議員陳炳甫指出，上個會期，PAY.TAIPEI的數據不就理想，柯文哲的政策不一定要延續要下去，尤其很多廠商有通路實力，建議再給半年到1年時間評估，若無法達預期效果，且別人已經有大型通路，就要思考下一步，研議退場機制。

民進黨議員洪婉臻也說，市場有很多行動支付，有的有點數回饋，可以轉金額，PAY.TAIPEI有什麼誘因？趙式隆說，可以付政府的公費，洪婉臻認為，這是便利性，但可否研議一些誘因，退場是多嚴重的事，花這麼多錢最後卻要退場，要努力提供誘因。

趙式隆指出，現正持續思考PAY.TAIPEI下一步是否和國際接軌，如果國外人來不能用，也不理想；PAY.TAIPEI開始比較早，現在金管會正在推動國際對接，把其他業者加進來，有去拜訪過金管會銀行局，過程中思考如何逐步退場，讓北市和台灣也和國際對接。

資訊局也表示，不希望與民爭利，也有思考PAY.TAIPEI的退場機制，且財金公司也有串連銀行和電支機構，推動「TWQR」，未來也更能與國際接軌。