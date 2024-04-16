湧言會前議員登記參選民進黨台南黨部主委 立委王定宇這樣說

民進黨台南市黨部主委改選，前議員陳金鐘昨天領表，今上午前往黨部完成登記，他屬湧言會，但強調參選訴求包括拆解派系藩籬、黨務革新等，黨部主委不是為派系服務，也不是什麼黨派的代言人，而是為民服務；湧言會立委王定宇說，陳金鐘自己決定參選，身為朋友給予祝福，至於湧言會還會有人參選嗎？王定宇回覆「目前沒規畫」。

陳金鐘受訪說，自己以超黨派的心情參選，除了希望湧言會全力支持，也會爭取正國會、新潮流及所有黨員的支持。

1名台南在地派系人士推測，陳金鐘被視為代表湧言會，且主委選舉登記截止後，若非每個山頭都自推人選，不排除會與陳金鐘結盟合作。

陳金鐘發布聲明談參選3大訴求，第1是拆解派系藩籬，民進黨整體利益為依歸，因為唯有跳脫派系制約，黨部委才能黨員，讓民進黨對外一致，在各項選舉中勝利；第2是黨務革新、財政透明，會全力作好基層扎根工作、積極扮演民意與政溝通平台、讓民進黨政策能與地方基層無縫接軌。

第3，他具體承諾，若在黨員支持下成為黨部主委，將全職扮演主委角色，也認為唯有捨棄政治前途算計，才能讓主委工作更為純粹，更能專心一意、無私無偏地與黨員攜手向前。