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黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了
國造潛艦「海鯤號」正在進行泊港測試，傳出國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光辭去相關職務。黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今天說，自己在一兩個星期前就知情，這是個人的工作選擇，他們在家裡不談公事，尊重黃曙光的選擇。
準總統賴清德支持潛艦國造政策態度明確，今天傳出黃曙光已向蔡英文總統表達要辭去國安會諮委丶潛艦小組召集人職位，不再擔任任何公職，潛艦後續艦量產計畫的主導權，未來將回歸海軍司令部及國防部。據了解，總統府正在了解此事。
黃珊珊今天受訪時表示，自己在一兩個星期前就知情，這是個人的工作選擇，現在剛好也是新舊政府交接，黃曙光完成階段性的任務，在工作上展現負責任的態度，再加上黃曙光也到了一定的年紀，這是每個人的生涯規劃。
談及黃曙光下一步的規劃，黃珊珊則說不知道，尊重黃曙光的選擇，他們在家裡不談公事，現在主要就是照顧媽媽。
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