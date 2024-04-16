快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

又見天坑！台南市府連地下道旁貨車廻車 道路面下陷卡後輪

影／缺電拉警報 朱立倫呼籲新內閣嚴肅面對

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
國民黨主席朱立倫中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，朱立倫回應媒體時強調，缺電問題已經是常態，新內閣一定要嚴肅面對。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，朱立倫回應媒體時強調，缺電問題已經是常態，新內閣一定要嚴肅面對。記者陳正興／攝影

因403地震損壞和平電廠機組未修好，中部火力發電廠兩機組破管，又遇大潭機組跳機，頓時少百萬瓩，全國電力拉警報，備轉容量率於15日晚間6點至7點夜尖峰，一度掉到僅剩2.8％。最後台電將核電廠燒柴油氣渦輪機、水力全開，並且要求有自用發電設備等企業加入發電，驚險把備轉率拉回到6％，躲過北部限電危機。

國民黨主席朱立倫上午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮前受訪表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，缺電的問題已經是常態，但民進黨就是看不見、聽不見，也不願意去面對，新任的內閣一定要嚴肅面對，不要再用意識形態，不要再用錯誤的政策傷害台灣的經濟。朱立倫強調國民黨的立場就是一切以台灣為優先，以經濟發展為優先，大家共同正面來面對缺電的問題。

國民黨主席朱立倫（左二）中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，在新任會長林水吉（右一）、卸任會長劉盛良（右二）陪同下，與出席眾人舉杯致意。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，在新任會長林水吉（右一）、卸任會長劉盛良（右二）陪同下，與出席眾人舉杯致意。記者陳正興／攝影
出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，在國民黨主席朱立倫（中）監交下，卸任會長劉盛良（左）將印信交付在新任會長林水吉（右），完成交接儀式。記者陳正興／攝影
出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，在國民黨主席朱立倫（中）監交下，卸任會長劉盛良（左）將印信交付在新任會長林水吉（右），完成交接儀式。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫（左）中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，與台北市長蔣萬安（右）兩人相互握手致意。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫（左）中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮，與台北市長蔣萬安（右）兩人相互握手致意。記者陳正興／攝影

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫：退休軍公教要尊嚴 年改不能只從財務角度

黨中央未支持馬習二會？ 朱立倫曝昨和馬英九談了很久

地震後險釀限電風暴 朱立倫：新內閣一定要嚴肅面對

馬英九、朱立倫近日會面 蕭澄清是黨內不支持

相關新聞

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

國造潛艦「海鯤號」正在進行泊港測試，傳出國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光辭去相關職務。黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊...

邦克列酸中央無檢驗標準 議員轟：中央食安33億花去哪

寶林茶室食安風暴背後直指邦克列酸中毒，但中央迄今卻未給各地方政府檢驗指引，北市議員批，中央食安計畫花了33億，連檢驗標準...

盧縣一未到院會卻投票爭議延燒 林思銘：民進黨勿糾結

上周五立法院會表決，發生國民黨立委盧縣一未到場，卻有投票的情況，遭民進黨團批評作票。國民黨團首席副書記長林思銘今早對此表...

影／缺電拉警報 朱立倫呼籲新內閣嚴肅面對

因403地震損壞和平電廠機組未修好，中部火力發電廠兩機組破管，又遇大潭機組跳機，頓時少百萬瓩，全國電力拉警報，備轉容量率...

朱立倫：退休軍公教要尊嚴 年改不能只從財務角度

國民黨立院黨團近期推動停砍軍公教年金改革相關修法，藍綠黨團上周院會也就年改修法復議案過招。國民黨主席朱立倫今天表示，軍公...

賴清德新政／520後賴內政大權一把抓 兩岸外交「尊蔡」意味濃

準總統賴清德520就任，新內閣人事持續發布，綜觀目前已知部會首長名單，兩岸外交等國安團隊，賴清德延續蔡英文政府人事、「尊蔡」態勢鮮明，而在內政部會方面，則以賴清德的意志為依歸，一方面延續選前「民主大聯盟」理念，但更重要的是要獲得賴清德的高度「信賴」。新政府用人，國安團隊賴清德與蔡英文「共治」、內政大權賴一把抓，成了賴政府的一大特色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。