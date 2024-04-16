影／缺電拉警報 朱立倫呼籲新內閣嚴肅面對
因403地震損壞和平電廠機組未修好，中部火力發電廠兩機組破管，又遇大潭機組跳機，頓時少百萬瓩，全國電力拉警報，備轉容量率於15日晚間6點至7點夜尖峰，一度掉到僅剩2.8％。最後台電將核電廠燒柴油氣渦輪機、水力全開，並且要求有自用發電設備等企業加入發電，驚險把備轉率拉回到6％，躲過北部限電危機。
國民黨主席朱立倫上午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮前受訪表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，缺電的問題已經是常態，但民進黨就是看不見、聽不見，也不願意去面對，新任的內閣一定要嚴肅面對，不要再用意識形態，不要再用錯誤的政策傷害台灣的經濟。朱立倫強調國民黨的立場就是一切以台灣為優先，以經濟發展為優先，大家共同正面來面對缺電的問題。
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