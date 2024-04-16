朱立倫：退休軍公教要尊嚴 年改不能只從財務角度

國民黨立院黨團近期推動停砍軍公教年金改革相關修法，藍綠黨團上周院會也就年改修法復議案過招。國民黨主席朱立倫今天表示，軍公教警消都是國家的資產，不是屬於任何一個政黨，大家都支持年改，但不能只從財務的角度，也要考慮到所有軍公教警消的生活需求與尊嚴。

朱立倫今中午出席公教軍警消聯合總會新任總會長交接典禮前受訪表示，這幾年改的結果，造成大量人才的流失，內部的輪替速度的緩、士氣的低落種種，甚至沒辦法隨著物價通膨去做一些調整，這都是應該要改革的，所以國民黨團提出這些法案，希望爭取社會大眾的支持。

公教軍警消聯合總會長劉盛良任期屆滿，會員今天中午改選新理監事，並選出新任總會長由副總會長林水吉擔任。國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、副秘書長李彥秀、謝衣鳯；台北市長蔣萬安、立委王育敏、洪孟楷、許宇甄等人皆到場致意。

朱立倫致詞時表示，感謝劉盛良對國民黨的付出，更讚劉盛良女婿、立法院副院長江啟臣，在這一段時間與立法院長韓國瑜的表現非常好；他也對林水吉過去為國家及黨的貢獻，都非常肯定。希望未來軍公教警消在他的領導下，能擴大讓更多好朋友能支持、認同國民黨。

朱立倫說，軍公教警消最重要的是尊嚴，更是國家最重要的資產，財政的改革大家當然贊成，但不能以財政改革之名，傷害軍公教警消的結果，就是造成現任的軍公教警消大量的人才流失；還有在人才培育過程，很多人都被卡住了，無法升遷；再來是士氣的影響，退休金軍公教警消無法跟上通膨、物價飛漲，這些都是重大的傷害。