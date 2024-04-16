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總統：巴拉圭為台發聲邦誼深化 台灣走向世界的力量

中央社／ 台北16日電

總統蔡英文今天接見巴拉圭參議院議長歐斐拉時表示，過去8年台巴邦誼不斷深化，感謝巴拉圭總統潘尼亞與巴國政府時常在不同國際場合積極支持、為台灣發聲，這些行動都是台灣持續走向世界的重要力量。

蔡總統今天上午在總統府接見巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）、參議院第二副議長阿瓦倫加（Hermelinda Alvarenga，另譯：阿瓦蓮嘉）及參議員狄亞士（Pedro Alejandro Díaz，另譯：迪亞斯）等一行人，總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等人陪同。

蔡總統感謝巴拉圭政府、參眾兩院對這個月台灣震災的慰問，過去8年來，台灣和巴拉圭邦誼不斷深化，她2016年上任後，第1次國是訪問就是到巴拉圭，2018年再次赴訪，巴拉圭美好的風景、熱情的人民，一直令她印象深刻。

蔡總統說，這些年來也在總統府接待許多來自巴拉圭的朋友，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）去年當選後不久，就來到台灣訪問，隨後副總統賴清德也出訪巴拉圭，參加潘尼亞總統就職典禮，兩國情誼就在一次次的交流中持續累積。

總統指出，台灣和巴拉圭也在教育、醫療、農牧養殖，以及婦女賦權等領域創造豐碩的合作成果，尤其是在教育方面，兩國一起推動「台灣巴拉圭科技大學」計畫，培育高等科技工業人才，也為雙邊合作帶來共同的驕傲。

蔡總統代表台灣人民感謝潘尼亞總統和巴拉圭政府時常在不同國際場合積極為台灣發聲，這些行動都是台灣持續走向世界的重要力量。

蔡總統也籲請訪賓在國會繼續支持台灣，推動台灣和巴拉圭在各領域的交流，讓兩國一起為雙方人民創造更多福祉，成為世界上相互扶持的民主典範。

歐斐拉致詞指出，近年來兩國關係不管在情感或是友邦的相互扶持，有更加緊密深化的趨勢，巴拉圭支持台灣的立場非常堅定，巴拉圭總統潘尼亞在國際各場域都表達對台灣的堅定支持，這個支持不是因為雙邊合作關係、計畫，而是發自內心，來自非常深厚的情感；他重申巴拉圭人民、政府對台灣的友邦是可預測的，立場是不搖擺且一致的，相信雙邊關係會長久、永遠。

巴拉圭 潘尼亞 總統府

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