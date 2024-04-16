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黃循財下月接任星國總理 外交部：持續強化合作

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
新加坡總理李顯龍（左）2022年在一場記者會後與財長黃循財（右）握手。李顯龍15日宣布將卸任，由副總理黃循財接任總理。（路透）
新加坡總理李顯龍（左）2022年在一場記者會後與財長黃循財（右）握手。李顯龍15日宣布將卸任，由副總理黃循財接任總理。（路透）

新加坡總理李顯龍昨日宣布，將於5月15日卸任，將由副總理兼財政部長黃循財接任總理。外交部表示，我國感謝新加坡總理李顯龍長期對台星關係的支持，並祝賀黃循財，強調我國將持續與新加坡強化合作，寫下台星關係的新篇章。

新加坡開國第一任總理為李光耀、第二任為吳作棟，第三任總理為李光耀的兒子李顯龍。現年72歲的李顯龍昨宣布將交棒給黃循財，選出第四代接班人。黃循財也在社群媒體上表示：「我懷著謙遜和深深的責任感，接受此一責任。我保證將在此職務上全力以赴。」

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，外交部注意到新加坡總理辦公室於15日公告，總理李顯龍將於今年5月15日卸任，並將由副總理兼財政部長黃循財接任總理。

劉永健說，我國與新加坡在經濟、貿易、教育、觀光、文化交流及民間互動等各領域密切合作，雙邊關係堅實友好，情誼歷久彌新。我國感謝李顯龍總理長期對台星關係的支持，並祝賀黃循財陞任總理。我國將持續與新加坡強化合作，寫下台星關係的新篇章。

新加坡 李顯龍 黃循財

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