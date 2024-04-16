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「脆」發文動我1個不夠還動2個 蔣萬安啐念：懂的就懂
2026縣市長選舉布局，藍營新北市長人選，除北市副市長李四川被點名，北市另名副市長林奕華也傳出是黨主席朱立倫的新北口袋人選？台北市長蔣萬安昨晚在社群Threads貼文「動我一個不夠，還要動我兩個喔⋯」引發網友留言，但網友不關心副市長動幾個，而是覺得不好笑。
蔣萬安今天上午出席全中運全國暨賽前記者會受訪，蔣萬安說，之所以昨天在Threads貼文，只是要大家輕鬆一點，在Threads上面就是murmur（碎念）而已，大家懂的人就會懂」，冰淇淋兩顆...二寶三寶，動我一個還要動第二個。
媒體追問，之後怎麼加強跟年輕人互動溝通？蔣萬安說，他都會持續，不管是在Threads上面的發文，或透過臉書IG發一些照片，都會增加一些互動，非常希望年輕朋友追蹤他，發表一下看法，給一點建議。
媒體追問，怎麼看下面好像網友罵爆？蔣萬安說，「Threads本來就是大家發表意見，都很好。」
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