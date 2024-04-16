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影／陳亭妃談不涉市黨部主委 因2026、2028選舉更重要

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳亭妃談不涉台南市黨部主委，因爲2026、2028選舉更重要。記者周宗禎／攝影
陳亭妃談不涉台南市黨部主委，因爲2026、2028選舉更重要。記者周宗禎／攝影

民進黨正國會立委陳亭妃昨天宣告不派人參選台南市黨部主委選舉、不會推「代理人」參選。今天她舉辦宮廟座談會會後受訪表示，她會搶在台南市還沒有人表態參選市黨部主委前清楚表達立場，不會推任何人選，不是針對任何一個人，「嚇了一跳、沒想到會有人對號入座」。

「大家要一起把餅做大，才能有2026、也才能有2028」。陳亭妃說，不要讓我們的賴主席，還要為自己的本命區傷腦筋」。

她說，2026選舉前要把餅做大最重要，國民黨和民眾黨都已提前部署。民進黨市黨部要找回失連黨員、爭取找回年輕黨員，好好為黨員服務，黨內團不團結、影響到的是何止2026，這還會連帶影響到2028，大家不要讓賴主席擔心本命區、「要讓他放心本命區」、到其他非執政選區打拚才重要。

陳亭妃表示，大家不該把主委改選看做2026前哨站，真的是劃錯重點、也太沈重了。她19年前就擔任市黨部主委，主委的責任是要為每一位黨員服務，而不是為某一個個人服務。

台南 陳亭妃

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