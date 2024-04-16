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盧縣一未到院會卻投票爭議延燒 林思銘：民進黨勿糾結

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團首席副書記長林思銘。圖／林思銘提供
國民黨團首席副書記長林思銘。圖／林思銘提供

上周五立法院會表決，發生國民黨立委盧縣一未到場，卻有投票的情況，遭民進黨團批評作票。國民黨團首席副書記長林思銘今早對此表示，請民進黨勿再糾結，某些親綠名嘴所說與事實不符。

對於盧縣一表決投票爭議，立法院長韓國瑜今早表示，有關4月12日院會處理討論事項第1案表決結果，經查明係因會場幹事誤認委員，造成誤插盧縣一委員之表決卡，由於表決結果與事實不符，第1案重作如下宣告：另定期處理。至於誤插表決卡部分，將予以行政懲處。

林思銘說，這事情籲請民進黨不要再糾結，盧縣一這事情已看到韓國瑜發表的說明，這是議事人員誤發表決卡，表決卡不可能代領、冒領，就是在議事人員的手上，議事人員看到委員有進場就會去發卡。

林思銘強調，特別聲明，昨天政論節目上，某些民進黨名嘴說議事人員憑委員簽到後進場，才會發表決卡，這是錯誤的。一般而言，議事人員看到委員進來，會給表決卡，也會提醒要趕快簽到，不是簽到才會發表決卡。很明顯這是議事人員誤認某位委員是盧縣一，所以把卡插在盧縣一的座位上，這是人為疏失。

林思銘也說，韓國瑜做事實澄清，至於誰代按表決器，未來是否杜絕大家不要去按表決器，這是過去立法院陋習，這部分如何改正，透過三黨協商討論出一個機制，韓國瑜的做法是公正的。

民進黨 盧縣一 韓國瑜

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