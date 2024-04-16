影／民進黨台中主委選舉新系有人登記 鄭功進：打破一派獨大局面

民進黨台中市黨部主委之爭，親新系議員鄭功進表示，他19日前往登記參選主委，打破市黨部主委「一個派系操作」的局面，至於「一派」是誰？鄭功進表示大家自己想！

民進黨中市黨部主委改選昨起登記至19日，原只有市評委會召集人許木桂表態，昨天在正國會與英系議員陪同，完成登記。顯示許木桂獲得兩派系的支持，在可掌握的黨員數，勝算頗大。

市議員鄭功進屬親新系，日前已領表。他說，決定19日前往登記，為黨員與鄉親利益著想，主委選舉不能流於只有一個派系操作，新系要振作，讓資深黨員看到市黨部的未來。

民進黨中市黨員約2萬人左右，其中新系5千多人，正國會6千多人，英系6千多人，綠色聯盟3千多人，其餘為獨立黨員。