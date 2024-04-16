楊寶楨復出當基隆政策大使 藍白合示範仍不排除選議員

民眾黨前發言人楊寶楨今天宣布復出，5月起擔任「基隆政策推廣大使」，市長謝國樑說，楊寶楨在年輕人、婦女兒少領域都有很多的好評，尤其IG領域有很大的影響力，市府將設立「兒少處」，盼由她提供更多宣傳，讓民眾更了解兒少政策與作為。楊寶楨坦言，有其他藍營市府找過她，但她覺得基隆打造有愛城市的理念打動她，決定為基隆來發聲。

謝國樑表示，楊寶楨未來會以推廣大使的身分與基隆市政府合作，推廣相關市政，尤其是婦女、兒童、少年的政策宣傳，他舉例比如推動的很好玩的室內兒童樂園、親子照護平台等都非常有亮點，希望藉由楊寶楨讓更多民眾接受到訊息。

謝國樑說，楊寶楨在年輕人、婦女兒少領域都有很多的好評，尤其IG領域有很大的影響力。

楊寶楨表示，很多人關心她何時復出，其他陣營很多跟她招手，她做了很多評估，會來基隆主要是認同謝國樑將基隆打造成「亞洲最有愛城市」的理念，她雖是台北人，但北北基桃是共同生活圈，也有合作平台，她未來會透過不同媒體、社群管道的宣傳和推廣，讓更多年輕人認識基隆。

被問到是否「藍白合」？未來是否會投入選舉？楊寶楨坦言，有其他藍營市府找過她，但她覺得基隆打造有愛城市的理念打動她，她覺得政治圈太多肅殺之氣，應散播更多的愛與溫暖；至以是否投入議員選舉，她覺得現在說太早，還有很長的時間，先把基隆的政做好。

楊寶楨表示，主席柯文哲4月初就已知道，表達非常支持，基隆本來就是藍白的示範區，副市長邱佩琳是民眾黨，她並不是跳槽，目前仍是民眾黨籍，過去有選過台北市松信區議員，未來民眾黨有需要，也不排除再出來參選。