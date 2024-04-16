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迴力鏢滿天飛...涉詐徐巧芯大姑力挺 蔣萬安今苦笑澄清

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
徐巧芯大姑劉向婕，於2020年1月臉書曾貼文表示「我把所有的希望寄予蔣萬安」，引發網友熱議。蔣萬安今天苦笑澄清，「我不認識…」。圖／引用自udn直播
徐巧芯大姑劉向婕，於2020年1月臉書曾貼文表示「我把所有的希望寄予蔣萬安」，引發網友熱議。蔣萬安今天苦笑澄清，「我不認識…」。圖／引用自udn直播

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、及其夫婿杜秉澄涉嫌詐騙洗錢遭羈押，網紅四叉貓在臉書貼出徐大姑劉向婕，於2020年1月臉書曾貼文表示「我把所有的希望寄予蔣萬安」，引發網友熱議。蔣萬安今天苦笑澄清，「我不認識劉向婕」，對於對方在臉書發文力挺蔣萬安，蔣萬安說「哈哈哈，很多人...可能發..，我會不認識（劉向婕）。」

蔣萬安今天上午出席全中運全國暨賽前記者會前受訪，對於徐巧芯大姑劉向婕、及其夫婿杜秉澄涉嫌詐騙洗錢遭羈押，徐也被埔段影射，蔣萬安今天再度表示，他對於任何詐欺都深惡痛絕，這件事情，他認為要本於事實、就事論事，不應該無端牽連，我相信檢調、司法單位會查明清楚，給外界一個清楚的說明。

由於徐巧芯大姑的夫婿林于倫先前被爆曾政治獻金給民進黨立委吳沛憶，資深媒體人黃揚明昨天也貼出大姑劉向婕疑穿著總統蔡英文2020年競選時的飛行外套照片，但網紅四叉貓隨即也貼出劉向婕2020年臉書貼文表示「我把所有的希望寄予蔣萬安」，引發網友熱議「迴力鏢都滿天飛啦」。

對於徐巧芯大姑貼文力挺，蔣萬安今天露出苦笑表情，「我不認識啊，哈哈哈，很多人都...我不會認識啊」。

網紅四叉貓也翻出劉向婕2020年的臉書貼文所寫「我把所有的希望寄予蔣萬安」，讓網友熱議，「迴力鏢都滿天飛啦」。圖／引用自四叉貓臉書
網紅四叉貓也翻出劉向婕2020年的臉書貼文所寫「我把所有的希望寄予蔣萬安」，讓網友熱議，「迴力鏢都滿天飛啦」。圖／引用自四叉貓臉書

大姑 徐巧芯 蔣萬安

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