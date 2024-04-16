柯建銘嗆藍白國會改革毀憲 黃國昌反譏司法關說違憲恥辱

立法院司法及法制委員會昨天審查國會改革相關法案，民進黨團總召柯建銘批評「毀憲亂政」，藍白兩黨自掘墳墓，民眾黨團總召黃國昌今天說，蔡英文總統在2016年提出政見，主張要建立國會聽證調查制度，搞了八年還是跳票，應該要先站出來跟台灣社會、全體人民認錯道歉，這才是柯建銘要反省的重點。

立法院司法及法制委員會昨天審查國會改革法案，民進黨團提出40次散會動議均以失敗收場，全數條文保留送黨團協商，民進黨團會後舉行記者會嗆聲，「藍白合演歷史上最荒謬的一刻、毀憲亂政，歷史焚化爐就等著，藍白也在自掘墳墓。」

黃國昌今天受訪時質疑，民眾黨團提出的國會改革法案，到底是哪裡違憲，「這種指涉性的說法，我們沒有辦法接受」；如果真的要談毀憲亂政，柯建銘應該回想關說司法的時候，立法院成立調閱小組要求最高檢察署，要把偵查中及偵查終結的案卷交給柯建銘閱覽，「這才是在我國憲政史上，真正被大法官宣告違憲的恥辱」。

黃國昌說，民眾黨保持開放的態度，大家都可以提出各自的版本，「我們也釋出最大的誠意跟善意，希望各黨團都可以支持民眾黨團的版本」，而在跟國民黨合作的誠意上面，民眾黨的態度始終沒有改變，完成國會改革是大家共同的心願，也呼籲民進黨不要再拖延，他們的目的就是拖延不處理，這才是民進黨真正的政治意圖。