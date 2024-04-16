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台電昨差點大停電 黃國昌嗆蔡總統供電穩定承諾跳票
台電昨天有四部發電機組密集跳機，傳出一度備妥北台灣停限電計畫，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，對於供電穩定的這件事情，蔡英文總統過去多次承諾，沒想到換來的就是跳票，民進黨政府應該出面說明，而台電公司也要向全民報告，到底是在哪一個環節出錯。
昨天傍晚，台電先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，備轉容量率僅剩下不到3%，傳出一度備妥北台灣停、限電計畫，所幸台積電等所有國內緊急柴油發電機組上線供電，暫時穩住供電，儘管台電對外聲稱供電穩定，但是根據發給各單位的電力警戒通報，直到昨天午夜前都還尚未解除。
黃國昌今天受訪時說，穩定供電的這件事情，過去關乎許多台灣民生，同時也關乎非常多企業，未來能否穩定地經營，蔡總統多次跟台灣社會承諾，「但是每一次的承諾，換來的就是跳票」，民進黨政府應該站出來說清楚講明白，而台電也要負責任地向全民報告，到底發生什麼事情、在哪一個環節出錯，竟然發生這麼嚴重的危機。
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