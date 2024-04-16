快訊

直播／第三波內閣名單公布！崇越董座郭智輝任經長 學者黃彥男取代唐鳳

女星楊麗菁保時捷遭恐嚇噴紅漆 警逮2人...竟是前男友花錢教唆

不是只有牡蠣能壯陽！中醫推薦吃10種食物加速血液循環、提高神經興奮度！

楊寶楨出任基市府政策推廣大使 柯文哲：無關乎藍白合

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）出席立法院黨團晨會。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（左）出席立法院黨團晨會。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前發言人楊寶楨出任「2024基隆政策推廣大使」，民眾黨主席柯文哲今天表示，基隆市政府最近有推廣跟行銷的需要，需要有婦女兒童代言人的角色，楊寶楨絕對沒有問題，應該可以扮演好角色，他則是在事前就知情，「這跟藍白合無關，我只是就事論事。」

楊寶楨在今年2月無預警辭去民眾黨發言人、民眾黨立法院黨團副主任，基隆市政府昨天發布新聞稿表示，因應市府將新設「兒少處」，楊寶楨形象佳、口條清晰，對於將來關於婦幼及兒福政策宣傳，能夠提供更多協助，也能讓市民感覺更親切、更親近，政策不再是離民眾很遠的事情，而是真的攸關大家權益、能促進生活便利性。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，柯文哲會後受訪時表示，基隆市政府最近有市政推廣、行銷的需要，特別是最近要成立兒少處，因此需要有婦女兒童代言人的角色，這個叫做市政行銷，楊寶楨去應徵被選上，「她去做那個工作絕對沒問題，應該可以扮演好角色。」

不過，柯文哲說，這件事與藍白合無關，自己只是就事論事，「她要去應徵我知道」，現在要講選舉還太早。

有關基隆市長謝國樑面臨罷免危機，柯文哲表示，他還是主張法律問題法律解決，不要法律問題政治解決，老實講這種罷免，需要有很強的理由，「常常這樣搞到，其實會讓整個行政受到干擾，我是不太贊成」，法律問題法律解決，不要搞政治解決，自己對罷免案的態度是不贊成。

另外，民眾黨在雲林縣麥寮鄉長補選落敗，柯文哲則再度重申，民眾黨作為台灣第三大黨，也是力爭上游在求發展，所以有很多事情，還是要追求政黨的自主性，沒有辦法說得罪誰，目前在兩黨政治的政治現實情況之下，難道什麼事都不要做，這樣也不可能。

媒體詢問，民進黨立委王世堅昨天在廣播節目表示，柯文哲從總統候選人敗選、台北市長卸任，公共事務減輕許多，現在有聲量下滑而有恐懼症，「可能要學習耐得住寂寞」，柯文哲聽聞後大笑說，「我哪有什麼聲量焦慮的問題，神經病。」

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

民眾黨指「藍白君悅會談」打擊選情 柯文哲喊自己要負最大責任

民眾黨麥寮鄉長補選吞敗 柯文哲：如果重來還是會參選

雲林麥寮鄉長Long Stay輔選被酸幫倒忙 柯文哲：沒那麼嚴重

相關新聞

盧縣一立院投票爭議 韓國瑜：會場幹事誤認將懲處

本月12日立法院院會表決，國民黨立委盧縣一未出席，卻有投票紀錄，引發爭議。立法院院長韓國瑜今早在立法院院會表示，經查明，...

楊寶楨出任基市府政策推廣大使 柯文哲：無關乎藍白合

民眾黨前發言人楊寶楨出任「2024基隆政策推廣大使」，民眾黨主席柯文哲今天表示，基隆市政府最近有推廣跟行銷的需要，需要有...

被公布年紀親妹曝林右昌年輕照 網：這幾年發生什麼事

內政部長林右昌被視為2026年民進黨新北市長熱門人選，日前與立委蘇巧慧同框時，大曝自己妹妹是65年次和蘇巧慧同年，林的妹...

兒少性剝削防制 衛福部提4修法方向

藝人黃子佼為偷拍論壇「創意私房」高級會員，最後獲緩起訴處分，並繳納一二○萬元罰金，遭受輿論撻伐，為此，衛福部長薛瑞元昨在...

國會改革法案出委員會 待協商

立法院司法及法制委員會昨天初審攸關國會改革的「立法院職權行使法」修正草案等案，藍綠白大黨鞭全程坐鎮，民進黨團使出拖延戰術...

台南黨部主委改選 陳亭妃、郭國文隔空交火

民進黨地方黨部主委改選，昨開始領表登記；台南先傳硝煙味，地方盛傳正國會、新潮流劍指二○二六年市長，都不會缺席主委一役。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。