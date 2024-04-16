楊寶楨出任基市府政策推廣大使 柯文哲：無關乎藍白合

民眾黨前發言人楊寶楨出任「2024基隆政策推廣大使」，民眾黨主席柯文哲今天表示，基隆市政府最近有推廣跟行銷的需要，需要有婦女兒童代言人的角色，楊寶楨絕對沒有問題，應該可以扮演好角色，他則是在事前就知情，「這跟藍白合無關，我只是就事論事。」

楊寶楨在今年2月無預警辭去民眾黨發言人、民眾黨立法院黨團副主任，基隆市政府昨天發布新聞稿表示，因應市府將新設「兒少處」，楊寶楨形象佳、口條清晰，對於將來關於婦幼及兒福政策宣傳，能夠提供更多協助，也能讓市民感覺更親切、更親近，政策不再是離民眾很遠的事情，而是真的攸關大家權益、能促進生活便利性。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，柯文哲會後受訪時表示，基隆市政府最近有市政推廣、行銷的需要，特別是最近要成立兒少處，因此需要有婦女兒童代言人的角色，這個叫做市政行銷，楊寶楨去應徵被選上，「她去做那個工作絕對沒問題，應該可以扮演好角色。」

不過，柯文哲說，這件事與藍白合無關，自己只是就事論事，「她要去應徵我知道」，現在要講選舉還太早。

有關基隆市長謝國樑面臨罷免危機，柯文哲表示，他還是主張法律問題法律解決，不要法律問題政治解決，老實講這種罷免，需要有很強的理由，「常常這樣搞到，其實會讓整個行政受到干擾，我是不太贊成」，法律問題法律解決，不要搞政治解決，自己對罷免案的態度是不贊成。

另外，民眾黨在雲林縣麥寮鄉長補選落敗，柯文哲則再度重申，民眾黨作為台灣第三大黨，也是力爭上游在求發展，所以有很多事情，還是要追求政黨的自主性，沒有辦法說得罪誰，目前在兩黨政治的政治現實情況之下，難道什麼事都不要做，這樣也不可能。

媒體詢問，民進黨立委王世堅昨天在廣播節目表示，柯文哲從總統候選人敗選、台北市長卸任，公共事務減輕許多，現在有聲量下滑而有恐懼症，「可能要學習耐得住寂寞」，柯文哲聽聞後大笑說，「我哪有什麼聲量焦慮的問題，神經病。」