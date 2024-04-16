【重磅快評】厲害了！「賴爸」整天念經還想挽回年輕人

民進黨在二〇二四年總統大選以「慘勝」作結，不若四年前秋風掃落葉之勢，年輕票大量流失成了關鍵原因。賴清德在選後展開一系列改革，瞄準的正是挽回年輕族群，但無論從黨務系統新政，到內閣人事布局，卻完全抓錯了方向，看在年輕人眼裡，畫虎不成反類犬，成了最滑稽模樣。

民進黨近期爭取年輕票主要有兩大戰術，第一是由賴清德本人發起，鼓勵全黨多開直播，賴更不厭其煩地在中常會耳提面命，要求黨公職要好好經營媒體社群，甚至要人整理一份清冊，統計哪些立委疏於經營網路。

要解決問題，光工具選對了沒用，內容品質還是佔了決定性影響。近期民進黨新聞部、民進黨立委為了達標賴清德設下的KPI，各式各樣新直播紛紛展開，但共通點都是流量慘不忍睹，個別立委直播在線人數，不到百人更是常態；換言之，不要說開發新的年輕支持者，就連同溫層都不買單。

綜合整理綠營近期五花八門的直播，美其名是政策說明，說穿了就是通篇「民進黨好棒棒，如果大家感受不到，那我換個方式和你們再講一次」。若持續這種「賴爸」說教念經方式，開再多直播也是枉然，就算民進黨開放上抖音，也不會有票；直白點說，又有哪個年輕人會想投票給自己爸媽呢？

過去年代，曾有套「矯正」被社會認為有問題思想的方式，被矯正者若對特定事物有反應，即予以電擊，令他產生痛苦的身心感受，從而連結到厭惡這些思想；想當然，這樣的方式效果相當有限。

說來可笑，這就是民進黨現在對年輕人做的事，不是試圖傾聽、理解，而是想要改造年輕人；過去能接接受大鳴大放的黨魂早已不在，在黨內如此，面對黨外不同意見年輕世代亦是如此，「電擊」力道越來越強，年輕人只會越反感。

退萬步言，賴清德要求黨公職多開直播，自己卻躲了起來，自大選後幾乎完全不給媒體提問，遑論直播和年輕人直球對決。這種叫別人開直播，自己卻翹著腳看好戲的心態，年輕人也不是笨蛋，自是看在眼裡，又怎會埋單？

民進黨祭出吸引年輕票的戰術二，是啟用政治正確年輕世代任黨內要職，殊不知，這又再次踩了年輕人地雷。攤開近年來民進黨重用的年輕人，從林飛帆、趙怡翔到吳崢，無一不是「樣板青年」。

林飛帆號稱「林九萬」，唯一拿得出的履歷是太陽花學運，即官拜民進黨副秘書長；趙怡翔空降駐美處政治組組長，當時任用資格已有爭議，大選時對賴清德外交政策業務一把抓，不讓旁人插手的跋扈做法，黨內也多有議論，其外交專業能力，更是被蔡總統國安幕僚打上大大問號。

吳崢則是另一個「窮得只剩太陽花好說嘴」的樣板青年，任民進黨發言人後，近期直播對戰「亞洲統神」張嘉航，連輿論風向一面倒對綠營有利，仍被統神電翻，連民進黨立委都私下嘲諷，「這個年輕人從太陽花以來，10年都沒進步」。

這些綠色王子公主們，專業能力有待商榷，卻各個講究政治正確，只要講得一口「抗中保台」，黨內地位基本刀槍不入。民進黨越用這些樣板青年，看在月薪3萬、撕「薪」裂肺的年輕人眼裡，只有越強化相對剝奪感，加深對執政黨不滿。

綠營兩大年輕人戰略，方向完全抓錯，陸續公佈的內閣名單，同樣讓年輕人看不見希望。賴政府目前已公布的新內閣成員，平均年紀60幾歲，且多是賴清德親近人馬，傳遞給年輕人清楚的訊號是，在台灣想吃香喝辣，要不是倚老賣老、跟對老闆，不然就得成為政治正確的樣板青年。

民進黨本是以打倒威權起家，曾經是年輕人第一品牌，如今卻走向官僚化，連搶救年輕票都摸不著頭緒。再加上賴清德是典型的高度自信人格，不容易聽得進不同意見，錯誤的年輕化政策即是一例，凡事都要錯到100%才知修正，在年輕人眼中，儼然已成新威權。

賴清德的傳統老年支持者逐年凋零，首投族影響力將逐漸放大，綠營再不正視核心問題，不用多久，2026年的地方選舉，甚至是2028年總統大選，選票會給出答案。