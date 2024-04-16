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消除種族歧視國際日 駐多倫多辦事處鼓隊秀台灣

中央社／ 多倫多15日專電

加拿大安大略省約克郡警局昨天舉辦「消除種族歧視國際日」活動，駐多倫多辦事處應邀參加，辦事處人員和家眷組成的鼓隊演出雙龍戲珠，並設攤展示台灣觀光與手工藝文化。

消除種族歧視國際日活動今年在大多倫多地區萬錦市（Markham）舉行，14日現場共有超過70個攤位展示各國文化藝術特色，主辦單位在主舞台安排加拿大原住民、台灣、愛爾蘭、日本、以色列及印度等代表不同族裔文化特色的歌唱、舞蹈表演；與會民眾逾千人，是促進多元文化及族群和諧的年度盛會。

約克郡（York Region）警局局長麥克斯溫（JimMacSween）表示，警局每年均在週日舉辦這項文化活動，希望促進社區多元包容，增進不同族裔的文化交流。

駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，辦事處每年都參與這項盛會，今年更擴大動員館處職員和家眷參與表演及設展。今年由TECO鼓隊演出台灣御鼓坊陳文吉的「雙龍戲珠」鼓曲，贏得觀眾熱烈掌聲並爭相合影留念，她很高興能與加拿大社區居民分享台灣文化。

TECO鼓隊（TECO是台北經濟文化辦事處TaipeiEconomic and Cultural Office的英文縮寫）是由曾在台參與法鼓山法鼓隊的辦事處組長廖政豪妻子項惟音帶領，隊員包括陳錦玲丈夫徐治弘、多倫多僑教中心主任藍柏青的兒子等多位館處人員家眷。鼓隊3月曾在辦事處籌辦的年度「台灣之夜」中初試身手，一鳴驚人。

在今年的消除種族歧視國際日活動中，民眾可以在辦事處設置的文化攤位體驗傳統童玩彈珠檯、互動問答、摺紙燈籠，還可以領取台灣特色的古早味棒棒糖、飲料等獎品。

多倫多 種族歧視

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