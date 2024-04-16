【專家之眼】馬訪陸餘波翻不起浪 兩岸關係原路續前行

前總統馬英九剛結束的訪陸行，餘波盪漾。其中出現對追求兩岸和平發展力量的擠壓風向，既有些出乎意料，也有可預期之處。以外界爭論馬發言是否「各表一中」，以及誤解國民黨副主席夏立言訪美的時機與意義來看，應能見微知著。

馬此行為了能同時滿足見到習近平與台灣民意條件，煞費苦心，但連曾在他政府任職者，也與蔡政府的陸委會同調，把他在北京講的九二共識，聯繫到過去馬政府在台北反對的「各表一中」立場。但真是如此嗎？或許該考慮另種解釋。

馬在人民大會堂所言，有人認為他表達了一中各表；但陸委會稱「是中國大陸『各表一中』詮釋」、「當時我們的版本不是這樣子」，再不厭其煩解釋說，「一九九二年兩岸正式授權代表討論爭議，雙方沒有辦法獲得共識，於是決定擱置爭議、向前走，這是一個歷史事實，擱置爭議是共同的認知。」並認為「如果可以回到當初，擱置爭議、向前進，這樣對於兩岸溝通對話才有真正的助益。」

上述對馬講「各表一中」還是「一中各表」的討論，集中在他那句「兩岸在一九九二年達成各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識」之說，但是掐頭去尾摘一句話評論，很容易掉入去脈絡化與見樹不見林的陷阱。

應該先提的是，馬那句話並非藍營首講，至少在2013年具有馬特使意涵的國民黨榮譽主席吳伯雄，在北京見習時就有類似表達，吳的致詞稿馬不可能沒看過，那是求同存異、擱置爭議；而外界均知，馬此行最重要的「節目」，就是見習，前面講的話、流的淚，或有感情表露，亦為雙方北京會鋪梗，如果馬習最終未見，馬勢必會被世人嘲笑，因此相較去年馬於行程中多次提到中華民國、憲法，這次消音許多。

但在另方面，馬也知道要跟台灣民意交代。如果什麼都不講，回來後肯定被大肆修理。他的立場是一中各表，其精義就是中華民國與「你表你的、我表我的」，但雙方不在彼此面前表述，求同存異才能擱置爭議。馬既然人在大陸，不太能做出台灣所認知的「一中各表」完整表述，但也不能全然接受中共相關說法。

面對如此難題，馬的做法似乎也只能是：在習的面前表達求同，但也提雙方有各自以口頭方式表述的共識、從頭至尾，只稱呼對方黨職、先生，未提國家主席等政府職位、甚至「口誤」提及中華民國。雖然他的幕僚說是口誤，但如果不這麼講，馬的信用會破產，以後也不必玩了。「一中各表」要件在一篇談話中完全具備，質疑者不去注意馬費心營造的對等與擱置爭議功能，卻計較考究表述文字內涵為何，對大局考慮未盡周全，背離了馬訪陸的重要目的。

綠營的陸委會對馬論述並不領情，但回應有特別部分。因為民進黨過去一直否認兩岸在九二年有共識，最多只有「九二會談精神」。但此次官員稱雙方當年「決定擱置爭議、向前走」、「擱置爭議是共同的認知。」共同認知算不算共識？而假設他是對的，那民進黨從一開始，就沒有拒絕的理由；至於過去馬曾期待，兩岸都能回到「原汁原味的九二共識」，那也可以是陸委會的立場了？

另外掀起的餘波，是誤解國民黨副主席夏立言剛好訪美的時機與意義。相關說法多把此事與馬訪陸聯繫起來，稱藍黨故意安排夏在此時去美強碰，是為平衡馬英九訪陸效應。

然而，關於時機問題，國民黨秘書長黃健庭已經說了，該黨是在馬出訪前一天，才收到通知，且行程規劃都是從媒體看到的；而夏此行會見美國會議員與智庫專家，這都不可能臨時安排，兩事明顯各自獨立，陰謀論無的放矢，可以休矣。

而夏在含飴弄孫之餘多次赴陸，推進兩岸和平用心不言自明，由這樣的人在中共與美關係緊張之際，成為增進雙方了解的潤滑劑，相關說法卻似乎要見縫插針、分化藍營、硬認為夏是在選邊站，這對兩岸關係或自家勢力發展，並非促進之舉。

總之，不負責批評或能短暫博取眼球，但兩岸間終究需要溫和中道力量穩健前行。九二共識是讓處於內戰狀態的雙方，能模糊而體面地擱置爭議，對內外都好交代，又可為兩岸和平發展合作鋪墊。批評者或洋洋得意於現行民意不支持，但自身拿不出辦法解決爭議；而製造誤解與逼人選邊之論，對發展大局也沒有好處，需以善念為自身與兩岸留下餘地，莫為短期利益蒙蔽理智。