被公布年紀親妹曝林右昌年輕照 網：這幾年發生什麼事

內政部長林右昌被視為2026年民進黨新北市長熱門人選，日前與立委蘇巧慧同框時，大曝自己妹妹是65年次和蘇巧慧同年，林的妹妹是知名插畫家林宛姿「查理宛豬」，她昨晚在臉書曝料一張林右昌年輕照片「報復」，網上熱議，網友留言「這幾年發生了什麼事」、「根本不是同一人」、「明明是蘇有朋的照片」．「小的三浦春馬」。

林右昌日前到新北市參加樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭，與同被視為下屆新北市長熱門人選立委蘇巧慧同台，蘇巧慧表示，她與林右昌胞妹同年，林右昌選舉時有來幫忙助選；林右昌加碼說，他妹妹是65年次屬猴。

林宛姿昨晚在臉書上發文，為了慶祝她帳號回歸，還有感謝她哥在電視公布她年紀，她送上幼昌照片一張，她透露是大學時偷去學校炫耀的照。林右昌親妹還向哥哥喊話，雖然你不講武德，在電視上公布她年紀，但大家還是說，「我站在你旁邊你像我爸啊」。

林右昌年輕時帥照引發網上熱議，網友留言「幼昌的臉是右昌的二分之一大」．「更加確定人不可以從政」、「小時候是三浦春馬，從政後變六浦春馬」、「這幾年到底發生什麼事？這是職業傷害嗎？」

「歲月真的是殺千刀回不去了」、「麻煩轉告幼昌：粉絲敲碗，要看減肥」、「這幾年發生了什麼事」、「根本不是同一人」、「明明是蘇有朋的照片」．「小的三浦春馬」。

林右昌大妹妹5歲，2019年時，時任基隆市長的林右昌被妹妹林宛姿在網路社群貼出30年前舊照，網友讚像日星三浦春馬，顏值打倒一堆男星，引發全台政治人物翻舊照風，林右昌展開3個月的減重計畫，掀起減重風潮。