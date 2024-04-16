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創意私房818天才封網挨轟瀆職 薛瑞元：可走司法提告

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
衛福部長薛瑞元。記者許正宏／攝影
衛福部長薛瑞元。記者許正宏／攝影

偷拍論壇「創意私房」引發社會譁然，在野立委認為，該論壇早在民國一一一年就被檢察官起訴，但衛福部卻遲了八百多天才封網，可說是消極且不作為，讓無數影片流傳逾八百天；對此，衛福部長薛瑞元表示，當時的法規與現在不同，去年才增加了封網、停止傳輸等作為，而本次跳過施行細則的封網作法，則可能會有法律風險。

立法院社福及衛環委員會昨邀請衛福部、內政部、法務部、教育部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、文化部，就「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」專題報告及備詢。

衛福部係由部長代表出席，其他部會出席官員層級偏低，且所提報告內容簡略，引起眾多立委砲轟。民進黨立委洪申翰質詢時說，「一個次長都沒有到，其他部會都用這態度，很難想像這件重大關注可以得到處理」。

國民黨立委洪孟楷直言，數位部報告寫得最爛，報告提到「目的事業主管機關」，意思將責任推給衛福部，簡直是「說一動、做一動」。民進黨立委林淑芬則批，金管會連書面報告都沒有。

國民黨立委涂權吉表示，「創意私房」早在一一一年被檢察官確定起訴，執行搜索、扣押證物、羈押加害人等行動，但衛福部竟然仍不以「兒童及少年性剝削防制條例第八條」，立即將「創意私房」封網、下架，「實在荒謬至極」，直到本月十日才對其「封網」。

涂權吉說，衛福部消極不作為，讓無數影片多流傳了八一八天，薛瑞元難逃政治責任，「新舊總統交接之際內閣看守，不代表政務可以失守」；另衛福部在處理疫苗採購案、巴西蛋、蘇丹紅、寶林茶室案、創意私房等事件，失職瀆職、行政不積極，應由部長親自帶領寫報告，才能回應社會，

對於委員嚴厲批評，薛瑞元回應，「如果認為我有瀆職，可以走司法跟我提告」、「衛福部本來就是多事之秋，不要重複去講那些不正確的事情；屬於中央的責任，中央一定負責，屬於地方的責任，地方跑不掉」。

為何無法及時封網？衛福部保護服務司長張秀鴛解釋，一一一年並沒有相關規範，性影像移除、封網、停止解析等機制，是去年才加入的第八條內容。

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