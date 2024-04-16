兒少性剝削防制 衛福部提4修法方向

藝人黃子佼為偷拍論壇「創意私房」高級會員，最後獲緩起訴處分，並繳納一二○萬元罰金，遭受輿論撻伐，為此，衛福部長薛瑞元昨在立院提出，「兒童及少年性剝削防制條例」修法四大方向，其中包括，提高刑責、加速封網的行政程序等，同時允諾盡快召開跨部會會議，盤點防治兒少性剝削相關資源。

薛瑞元昨至立法院社福及衛環委員會針對「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」進行專題報告及備詢。他表示，衛福部跳過施行細則，於四月十日將「創意私房」封網，這是有法律風險的，行政機關可能要為此而負責，「這是不得已，負了風險責任，做這件事情會有國家賠償的問題」。

對此，民進黨籍立委林淑芬表示，「創意私房」就是一整套性犯罪產業網站，會員「點菜」後，透過集體付費，讓拍攝者「出任務」，程度已到金源性犯罪、點菜唆使等嚴重境界，但持有案例竟只緩起訴處分，且薛瑞元卻擔心若直接透過行政處分強制停網，恐引發爭議，這實在讓人聽不下去。

立委林月琴表示，衛福部宣稱性影像下架率達八成六，但在網路仍可找到一堆違法色情網站，就是因「性影像處理中心」規定，被害人提出申訴才能下架性私密影片，衛福部態度過於消極。

薛瑞元回應，若要衛福部主動搜尋各網站是否涉及兒少性影像，在技術上是可行，也握有下架違法網站的權利，但需考慮言論自由限制等問題，目前衛福部並無主動搜尋、封網的法源依據，若立委推動修法，就可依法執行。

國民黨立委洪孟楷指出，兒少性剝削條例雖已修法，但刑責、罰款過輕，不足嚇阻，建議提高刑罰，另應成立兒少性剝削專責單位、建立兒少犯罪資料庫，並公布嚴重情節犯罪加害者的姓名與照片。

國民黨立委廖偉翔則提出，「以組織犯罪」法辦這類違法論壇，並在兒少性剝削條例新增「以組織形犯罪，加重其刑二分之一」；另外要求衛福部將兒少性剝削條例受處遇關懷追蹤的受害者，時間延長至三年以上，以完善被害人保護機制。

薛瑞元強調，衛福部對這類事件零容忍，將針對四大方向提出修法建議，第一，提高持有、支付觀覽兒少性影像刑責，但仍待法務部衡量相關罪責；第二，將「兒童及少年性剝削防制條例」四十四條適用對象，從原先支付對價觀覽真實的兒童或少年為性交或猥褻行為者，擴大至性影像範疇。

第三，現行申訴案件需先通知平台業者，業者不配合，才會啟動封網，程序冗長耗時，將簡化封網處理流程。第四，研擬主動巡查犯罪網站，短期採試辦方式，委託民間單位處理，因涉及金流等個資，仍需修法獲得授權。