觀察站／陳亭妃以退為進 逼賴清德中立

民進黨台南市黨部主委改選，正國會、新潮流內戰一觸即發。台南市長一役，賴系立委林俊憲早已磨刀霍霍，陳亭妃昨天出招，被視為「以退為進」，劍指賴清德應秉公處理選務紛擾。

台南是賴清德的政治主場，但從他當市長以來，新系和其他派系就形同水火。新系、正國會開搶二○二六年台南市長寶座，奪下市黨部主委，就能為黨內市長初選鋪路。

陳亭妃卻開了第一槍，聲明不會推出「代理人」搶主委，避免主委帶隊「黨內互打」，更強調地方主委跟黨主席一樣是公共財，「不是可以拿著黨的資源為誰橫著幹，甚至殺無赦」，賴清德都已超越派系、強調人才，怎還有人一直「假傳聖旨」，陷其於不義？賴系立委郭國文隨即在臉書隔空回敬，指「黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人」。

陳亭妃、郭國文隔空較勁，僅是冰山一角，兩大陣營早已駁火多時。正國會更憂慮，蔡英文總統擔任黨主席時，二○二二年九合一大選曾「沒收黨內初選」，五二○賴清德上任後，一旦黨內「形勢比人強」，新系獨大，其他將相形弱勢。

陳亭妃在縣市合併前當過南市黨部主委，勢必了然黨部主委功能性，率先表態不派代理人參選，這一步以退為進，實則期盼市長初選能站在公平起跑點，喊話賴清德須秉公主持各派系，也呼應賴清德退出新潮流的政治表態。這一出招，兼具高度和強度，但未到周五最後登記截止日，尚難定論；不過，可確定的是，賴清德本命區的派系角力，才正要開打。