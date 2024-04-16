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立法院會「代投票」羅生門 盧縣一喊冤

聯合報／ 記者鄭媁陳熙文／台北報導

國民黨立委盧縣一未出席上周五立法院會表決，卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨昨天左右開弓，大罵國民黨及民眾黨，並要求立法院徹查。盧縣一昨在立法院受訪時表示，國民黨團發出甲級動員時，他在對岸參加海峽兩岸少數民族交流，趕不回來，對於整件事情他不知道，也沒有授權他人。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷戴瑋姍昨舉行記者會指出，立法院上周院會針對年金改革復議案進行表決，民眾黨全體立委全程在場、卻未參與投票，根本是暗助國民黨反年改法案重行審查，呼籲民眾黨應先向人民清楚說明，「到底是挺年改，還是反年改？」

卓冠廷指出，在表決當中，盧縣一投下反對票，但實際上他人不在台灣怎麼投票？難道這就是國民黨要的「不在籍投票」？此疑案有兩關鍵，一是議事人員給了未簽到的委員投票卡，二是有委員或是能在議場內的某人負責投票，這兩個環節出錯，都具有惡意，調出當天監視器馬上知道，呼籲立法院長韓國瑜徹查。

媒體詢問盧縣一，是不是議事人員認錯？他說，有人這樣說，但他細看，沒有人長得跟他很像，而且膚色程度，「我是屬於2B鉛筆級的，所以比較不可能。」不過，乍看之下，確實也有可能被錯認成其他委員，「可能（議事人員）對我們的認識不深。」

盧縣一表示，他九日赴陸參加海峽兩岸少數民族交流，十二日晚才返台，事前已向黨團請假；對於缺席甲動該有的處分，他不會規避。

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