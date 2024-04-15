立委聲量前五藍營3人上榜！徐巧芯大姑涉詐惹議 牽動「他」最新排名

文／陳宣懿

國民黨立委徐巧芯的大姑涉嫌詐欺、洗錢遭收押禁見，徐巧芯今（15）日在立法院受訪表示，「今天心情蠻好的，昨天有點委屈，後來想來想去覺得干我什麼事啊？」她也說，大姑、大姑先生做的事情，變成要媳婦負責，根本是莫名其妙。透過《網路溫度計DailyView》最新「立委口碑排名」（時間：2024/01/16～2024/04/14）發現，徐巧芯排第三名，僅次於立法院長韓國瑜與民眾黨立委黃國昌。

韓國瑜沒收質詢權聲量衝第一 黃國昌因柯建銘插話離席聲量竄高

聲量第一名的是韓國瑜，共115萬多筆聲量。韓國瑜2月當選立法院長，獲得一群網友祝賀。韓國瑜3月因爲立委遲到，沒收立委質詢權，引起民進黨立委抨擊，但他說自己是依照規定處理。聲量第二名是黃國昌，共63萬多筆聲量。黃國昌不滿發言時民進黨總召柯建銘插話，爆氣怒吼「我每次在講話你插什麼話！」，並起身奪門而出，引起網友討論，「因為黃國昌講的有理有據，民進黨無法反駁，於是改用插話方式，妨礙他人」、「柯建銘就是誰都沒在怕」。

徐巧芯因大姑詐騙案哭倒傅崐萁懷中 拉高彼此聲量

聲量第三名的是徐巧芯，共53萬多筆聲量。對於被指控涉入大姑詐騙案，徐巧芯昨（14）日於花蓮受訪後，委屈地哭倒在國民黨立院黨團總召傅崐萁懷中，表示若涉案的話願意辭職，若老公劉彥澧有涉入的話「願意離婚」。聲量第四名的是傅崐萁，共34萬多筆聲量。針對徐巧芯大姑詐騙案，傅崐萁受訪表示，所有涉案的人都是民進黨黨員，國民黨感到深深不以為然，相信徐巧芯清白。

柯建銘判陳昭姿選票無效挨轟 雙方爆發激烈辯論

聲量第五名的是柯建銘，共30萬多筆聲量。民眾黨立委陳昭姿在立法院長選舉中，因選票沾到印泥污漬遭判定為無效票，被臨時會議主席柯建銘判定為無效票，所以她對著柯建銘大罵，「我們是這麼多年的好朋友了，你怎麼可以這樣對我，說我是故意的？」，而在朝野協商上，陳昭姿要求柯建銘道歉，雙方爆發激烈辯論。

image source：立委口碑排名（分析時間：2024/01/16～2024/04/14）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月16日至2024年04月14日。