迴力鏢好亂...徐巧芯大姑爆穿蔡英文競選服 又挺蔣萬安

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其夫婿杜秉澄，因涉嫌詐騙洗錢遭羈押，資深媒體人黃揚明今天傍晚貼出劉向婕疑似穿著總統蔡英文2020年競選時的飛行外套照片，引發網友笑說「迴力鏢來囉！」

不過網紅四叉貓隨即也在臉書貼出劉向婕2020年臉書貼文所寫「我把所有的希望寄予蔣萬安」，再度引發網友熱議「迴力鏢都滿天飛啦」。

徐巧芯大姑劉向婕及其夫婿杜秉澄涉嫌詐騙洗錢，讓徐巧芯不斷遭影射，甚至遭綠營猛烈攻擊，不過媒體人黃揚明傍晚在臉書貼出疑劉向婕穿著總統蔡英文2020年競選時的飛行外套照片，並且貼文說，「劉向婕在社群媒體發的照片是重大證據？是啊，這張證明我昨天描述她捐民進黨政治獻金的動機，完全正確，穿著2020飛行外套，帥！」

沒想到網紅四叉貓也翻出劉向婕2020年的臉書貼文，寫下「我把所有的希望寄予蔣萬安」，四叉貓在臉書貼出這張貼文截圖，並要網友「大家自由解讀，我要看迴力鏢各種亂飛」。