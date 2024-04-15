以色列遭伊朗攻擊 蔡總統關切並譴責破壞和平

蔡英文總統今天上午接見「以色列國會議員訪問團」，期待台灣和以色列能發揮彼此產業的優勢，在共享民主自由價值的基礎上，繼續深化夥伴關係，一起建構更具韌性的全球供應鏈。蔡總統也針對以色列遭受伊朗攻擊一事向訪團表達誠摯的關切及慰問，並對以暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。

蔡總統致詞時，歡迎杜伯斯基（Boaz Toporovsky）在擔任以色列國會友台小組主席後，首次率領跨黨派國會議員訪問台灣，杜伯斯基積極推動台灣和以色列在青年教育和人道救援上的合作，更透過社群媒體或投書表達支持台灣的國際參與。

蔡總統表示，台灣和以色列相互設立代表處已超過30年。近年雙邊互動密切，定期舉辦能源、環境及經濟等領域對話，也完成簽署33項協議，強化教育、公衛等領域的交流。上月，台灣和以色列也簽署「觀光合作共同宣言」，帶動觀光產業的發展。

蔡總統表示，以色列是全球新創產業的重要基地。台灣的工研院、亞洲矽谷計畫執行中心及各大廠商，都希望跟以色列共同尋求更多合作機會。期待台灣和以色列能發揮彼此產業的優勢，在共享民主自由價值的基礎上，繼續深化夥伴關係，一起建構更具韌性的全球供應鏈。

杜伯斯基致詞時表示，代表以色列向花蓮地震傷亡的民眾表達哀悼及慰問之意，這次地震也再次向世界展現台灣的韌性及力量。

杜伯斯基表示，以色列人民正處於艱困的時期，民主和自由也受到嚴重威脅。昨日伊朗攻擊以色列，對以色列發射300架無人機、巡弋及彈道飛彈，其中大部分被以國軍方攔截。以方會持續堅守崗位，不會被這些威脅擊倒。

杜伯斯基表示，在艱難時刻中，看見台灣在去年10月7日及昨日以色列遭受攻擊後所給予的支持，謹記在心。台灣與以色列是好朋友，雙方人民擁有許多共同之處，雖然都身處艱困環境，但都是小而強健的民主國家。臺以友誼將越來越穩固，合作領域也將持續擴大，期盼雙方共同為下一代打造更美好的未來。

總統府表示，訪賓一行還包括以色列國會議員畢茲穆思（Boaz Bismuth）、貝里阿克（Vladimir Beliak）及莎法蒂-哈卡夫（Matti Sarfatti-Harcavi）等，由外交部次長陳立國、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）及駐以色列代表處公使李雅萍陪同，總統府秘書長林佳龍也在座。