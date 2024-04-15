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國會改革初審 民進黨團批藍白企圖520後製造憲政衝突

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院司法及法制委員會審查國會改革法案，下午審查結束，民進黨立委黯然離開。記者蘇健忠／攝影
立法院司法及法制委員會審查國會改革法案，下午審查結束，民進黨立委黯然離開。記者蘇健忠／攝影

立法院司法及法制委員會今初審攸關國會改革的「立法院職權行使法」部分條文修正草案，最後全數保留，須交黨團協商。立院民進黨團表示不滿，總召柯建銘批評，藍白衝這麼快，陽謀就是要在520之後，要叫準總統賴清德來立法院做國情報告，製造憲政衝突。

立法院司法及法制委員會今併案審查國會改革法案，針對國會聽證調查權的立法院職權行使法修法，綠營不滿逐條討論時未好好討論，提出40次散會動議，但均失敗。審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

攸關國會改革的「立法院職權行使法」部分條文修正草案今於司法委員會進行攻防，歷經長達7個小時的審查過程，民進黨立委於會中不斷要求，應針對各條文進行實質討論，同時請提案人進行提案說明，並請行政部門回答。民進黨團並於會中提出共44次散會動議，但均遭到藍白封殺。

民進黨團今在司法及法制委員會後舉行「國會擴權、藍白強渡關山成失速列車」記者會，包括黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄，以及委員會立委沈發惠、陳俊宇、鍾佳濱，和民進黨立委沈伯洋皆與會。

柯建銘批評說，權力分立原則是可以監督制衡，不是假監督之名予以擴權；任何人在憲法下都必須低頭，憲法規定立委可議決法律案、預算案、媾和案等，但沒有規定「藐視國會罪」及對人的「調查權」。他認為，照國民黨立委所提版本，規定總統國情報告要「即問即答」，連帶總統都可能因為虛偽陳述「被抓起來」。

吳思瑤則批評，非常遺憾司法及法制委員會今日就是一個不折不扣的「藐視國會」，由國會議員自我閹割審查權，自我沒收逐條審議的權限。她批評今日的審查不符合程序正義，國民黨不但害怕與民進黨團所提出的修法草案版本併案審查，在大體討論中還沒收立委的權利，而逐條討論時，也沒有任何藍白立委敢站出來針對條文進行說明。

司法 民進黨 立法院

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