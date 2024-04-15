影／國會改革全案保留送朝野協商 民進黨團批毀憲擴權

立法院司法及法制委員會國會改革法案初審，藍白挾人數優勢全案保留送朝野協商，民進黨團立委沈伯洋、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇下午一起舉行記者會，批評毀憲擴權！藍白自掘墳墓，必遭民意反撲。

柯建銘指出，大法官釋字第585號解釋，給予立院調查權，但是輔助性質且對事不對人，但依照國民黨立委所提版本，連總統來立院進行國情報告，都可以用藐視國會罪抓起來，行政院長也是，根本亂了套，這種荒謬設計全世界沒有，無限擴權製造憲政怪獸，所有行為非筆墨可以形容，立院史上最荒謬的一刻。