快訊

高雄5月大男嬰「頭部多處骨折」命危搶救中 保母否認施虐遭收押

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

影／國會改革全案保留送朝野協商 民進黨團批毀憲擴權

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院司法及法制委員會國會改革法案初審，藍白挾人數優勢全案保留送朝野協商，民進黨團立委沈伯洋（左起）、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇下午一起舉行記者會，批評毀憲擴權！藍白自掘墳墓，必遭民意反撲。記者蘇健忠／攝影
立法院司法及法制委員會國會改革法案初審，藍白挾人數優勢全案保留送朝野協商，民進黨團立委沈伯洋（左起）、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇下午一起舉行記者會，批評毀憲擴權！藍白自掘墳墓，必遭民意反撲。記者蘇健忠／攝影

立法院司法及法制委員會國會改革法案初審，藍白挾人數優勢全案保留送朝野協商，民進黨團立委沈伯洋、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇下午一起舉行記者會，批評毀憲擴權！藍白自掘墳墓，必遭民意反撲。

柯建銘指出，大法官釋字第585號解釋，給予立院調查權，但是輔助性質且對事不對人，但依照國民黨立委所提版本，連總統來立院進行國情報告，都可以用藐視國會罪抓起來，行政院長也是，根本亂了套，這種荒謬設計全世界沒有，無限擴權製造憲政怪獸，所有行為非筆墨可以形容，立院史上最荒謬的一刻。

民進黨立委在法案逐條審查前、審查時祭出程序發言、散會動議等議事程序，其中散會動議就提了40次，仍不敵國民黨、民眾黨立委以人數優勢否決，不滿議事處理不公、逐條審查未經討論，在會中提出40次散會動議，最終不敵國民黨、民眾黨立委人數優勢，全數都以不通過告吹，擔任會議主席的國民黨立委吳宗憲宣告，全數條文予以保留，須再交由黨團協商。

民進黨團幹事長吳思瑤（左起）、總召柯建銘、書記長莊瑞雄下午一起舉行記者會，批評國會改革法案初審是毀憲擴權！藍白自掘墳墓，必遭民意反撲。記者蘇健忠／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤（左起）、總召柯建銘、書記長莊瑞雄下午一起舉行記者會，批評國會改革法案初審是毀憲擴權！藍白自掘墳墓，必遭民意反撲。記者蘇健忠／攝影

國民黨 柯建銘 藍白

延伸閱讀

改革提案未到齊 綠程序發言杯葛付委

柯建銘：藍營要讓賴清德到立院「即問即答」是違憲

陪同陳建仁視察新竹建設 柯建銘今缺席立院年改表決大戰

立法院表決大戰 年改案韓國瑜投關鍵票、國民黨全勝

相關新聞

國會改革初審 民進黨團批藍白企圖520後製造憲政衝突

立法院司法及法制委員會今初審攸關國會改革的「立法院職權行使法」部分條文修正草案，最後全數保留，須交黨團協商。立院民進黨團...

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

地方公職6場補選日前出爐，國民黨贏得5席，只輸掉麥寮鄉長。中廣前董事長趙少康今表示，國民黨得票率大幅成長超過一成，選得不...

國會改革法案初審 藍白挾人數優勢全案保留送朝野協商

立法院司法及法制委員會今天審查國會改革相關法案，民進黨立委在法案逐條審查前、審查時祭出程序發言、散會動議等議事程序，其中...

影／國會改革全案保留送朝野協商 民進黨團批毀憲擴權

立法院司法及法制委員會國會改革法案初審，藍白挾人數優勢全案保留送朝野協商，民進黨團立委沈伯洋、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召...

民進黨台南主委改選領表登記首日 前議員陳金鐘搶頭香

民進黨各地方黨部主委改選15日起領表登記，台南市黨部現任主委潘新傳2020年5月上任，已連任2屆且任期屆滿，台南市黨部主...

綠年輕議員嗆拉幫結派「選上還得了」 蘇巧慧：都有邀

民進黨新北市黨部主委今起一周領表登記，正國會余天對上蘇系立委蘇巧慧，蘇巧慧今一早由蘇新英系議員、前立委陪同下登記參選。湧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。