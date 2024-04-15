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國會改革法案初審 藍白挾人數優勢全案保留送朝野協商

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會審查國會改革法案，下午審查結束，民進黨立委黯然離開。記者蘇健忠／攝影
立法院司法及法制委員會審查國會改革法案，下午審查結束，民進黨立委黯然離開。記者蘇健忠／攝影

立法院司法及法制委員會今天審查國會改革相關法案，民進黨立委在法案逐條審查前、審查時祭出程序發言、散會動議等議事程序，其中散會動議就提了40次，仍不敵國民黨、民眾黨立委以人數優勢否決，不滿議事處理不公、逐條審查未經討論，在會中提出40次散會動議，最終不敵國民黨、民眾黨立委人數優勢，全數都以不通過告吹，擔任會議主席的國民黨立委吳宗憲宣告，全數條文予以保留，須再交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天審查立法院職權行使法、刑法、立法委員互選院長副院長辦法等條文修正草案，朝野立委提出超過20項提案，涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答，民進黨團的修法版本未過復議期，因此未納入委員會排審。

歷經上午的會議詢問、程序發言、宣讀條文及大體討論，全案約在中午進入逐條審查，民進黨團不滿主持議事不公、不開放在場立委發言，前後提出40次散會動議，最終不敵國民黨5位立委、民眾黨立委黃國昌的人數優勢，臨時動議均未能通過。

另外，民進黨團也提出譴責案，抗議吳宗憲主持議事不公，民進黨團幹事長吳思瑤批評，吳宗憲根本就不是召委，而是國民黨團總召傅崐萁的小弟，議事規則完全被踐踏在地，竟然還敢講國會改革，民進黨團總召柯建銘也說，今天是立法院最可恥的一天。

國民黨 民進黨 立法院

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