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湧言會議員嗆拉幫結派「選上還得了」 蘇巧慧：都有邀

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧（後排中）上午在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往新北市黨部登記參選主委，並齊聲吶喊「當選」。記者曾原信／攝影
民進黨立委蘇巧慧（後排中）上午在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往新北市黨部登記參選主委，並齊聲吶喊「當選」。記者曾原信／攝影

民進黨新北市黨部主委今起一周領表登記，正國會余天對上蘇系立委蘇巧慧，蘇巧慧今一早由蘇新英系議員、前立委陪同下登記參選。湧言會議員李宇翔認為，參選過程中就在拉幫結派，變相要求選邊站，砲打蘇巧慧「還沒選上就這樣，選上還得了」。蘇則說，新北28位議員都有邀約，是盼團結基層士氣。

新北黨部主委選戰才剛領表登記，但派系內戰已悄然開打，蘇系有新英系結盟，正國會則與湧言會合作。蘇巧慧今早由20餘位蘇新英系議員、前立委陪同下登記參選，余天則由助理前往領表登記。有媒體列出沒陪同蘇登記的的議員，讓李宇翔在社群開第一槍，砲打蘇巧慧「還沒選上就這樣，選上還得了」。

李宇翔說，他有接到蘇巧慧邀請一同參加登記，但他認為既然是黨務，希望是最大公約數，但蘇參選過程中「拉幫結派」，營造哪幾個派系對立、合作，無助於提升黨的形象。李質疑，蘇所說代表年輕人，但做的事情是年輕人最討厭的事物，變相要求選邊站、撕裂同黨情誼，他身為民進黨最年輕的議員，感到很痛心。

蘇系議員翁震州說，當初何博文參選新北黨部主委時，也是很多人陪同，民進黨一向是競爭認真、投入，結束後還是能一同團結。既然蘇有打給李邀約，就顯示蘇並沒有限定哪個派系，認識蘇的人都知道她不會劃分誰是誰。

蘇巧慧說，新北市28位議員她都有當面或致電報告，也主動邀請28位議員一同出席領表登記，就是希望團結新北、凝聚基層士氣。蘇說，希望爭取最大支持，贏下新北市黨部主委一職，為民進黨和賴清德主席爭取更多選民支持。

新北市議員李宇翔。本報資料照片
新北市議員李宇翔。本報資料照片

蘇巧慧 議員

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