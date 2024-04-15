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時隔5年訪台 蔡英文與賴清德16日見巴拉圭參院議長

中央社／ 台北15日電
總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片

南美洲友邦巴拉圭共和國參議院議長歐斐拉率團訪台，總統府發言人林聿禪今天表示，此行是歐斐拉2019年訪台後，時隔5年再度來訪，總統府表達誠摯歡迎之意，總統蔡英文與副總統賴清德將於明天上午，分別於總統府接見訪團。

總統府今天向媒體表示，誠摯歡迎巴拉圭共和國參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）率團訪台。

林聿禪指出，巴拉圭是台灣在南美洲的堅實友邦，兩國建交66年，雙邊關係友好、合作緊密。歐斐拉此行率團來訪，除了加深台巴國會友誼，也代表雙方互動交流更加全面且廣泛，更象徵民主國家相互扶持，以及巴國國會對台灣的堅定支持。

林聿禪說明，此行是歐斐拉2019年訪台後，時隔5年再度來訪。台巴兩國政府多年來在教育、醫衛、農牧養殖、中小企業能力建構、平民住宅、基礎建設及婦女賦權等多元領域進行合作，未來台灣會持續與巴拉圭密切合作，促進兩國人民最大的福祉，讓兩國邦誼及合作交流進一步提升。

巴拉圭 總統府發言人 蔡英文

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