綠高雄市黨部主委挺誰？ 陳其邁PO同框照挺「她」

民進黨地方黨部主委改選今天起登記，蘇系立委蘇巧慧、前立委余天同時登記參選新北市黨部主委。高雄下周一才開始登記，湧言會與新潮流兩大派系選情混沌未明，市長陳其邁未表態他要支持誰，今天卻在臉書放他與蘇巧慧的同框照，而且說，兩人是「理念相同的好朋友！連拍照姿勢都一樣」，推薦意味濃厚。

綠營高雄市議員分成湧言會及新潮流兩大派系，湧言會初步整合後，將由現任議員黃文益出馬角逐黨部主委。新系人選擇則在保密階段，4月22日開始登記前仍存在變數，另傳出非屬兩大派系的第三方人馬也有意參選，積極尋求市長陳其邁認同。

市長陳其邁在臉書說，蘇巧慧是立法院同事，無論是行政院副院長或擔任市長，他都有去幫她輔選，他選市長時，蘇也阿莎力答應高雄站台。蘇巧慧從美國波士頓、賓州大學留學回來，在立法院時，如果有和教育、人權理念相關的進步法案，他就知道找她一起連署、關心就對了。

陳其邁說，「我和巧慧理念一致、姿勢一樣、歌聲也都還不錯」。不過，有一點他承認輸蘇巧慧很多，那就是「水獺媽媽」講故事一流。到書展說故事推廣閱讀的影片，還沒開始講小朋友就被逗笑，大家看她IG就有。很有耐心、很用心，「這就是我認識的蘇巧慧」。