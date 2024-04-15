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徐巧芯大姑涉詐騙洗錢案 綠：依其標準應辭職下台

中央社／ 台北15日電
國民黨立委徐巧芯因大姑捲入詐騙洗錢案，引發議論對此，民進黨發言人戴瑋姍質疑，徐巧芯是「奧斯卡影后」，按照徐巧芯的標準，現在應該辭職下台。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯因大姑捲入詐騙洗錢案，引發議論對此，民進黨發言人戴瑋姍質疑，徐巧芯是「奧斯卡影后」，按照徐巧芯的標準，現在應該辭職下台。聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，引發議論，徐巧芯覺得委屈趴在國民黨立委傅崐萁胸前哭泣。對此，民進黨發言人戴瑋姍質疑，徐巧芯是「奧斯卡影后」，按照徐巧芯的標準，現在應該辭職下台。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷、戴瑋姍今天共同舉行記者會，媒體關注徐巧芯大姑夫妻涉詐案。

戴瑋姍說，徐巧芯就像「奧斯卡影后」，抱著傅崐萁大哭之前，其實是在辦公室裡面「快樂聊天」；外界看到的徐巧芯是一個很會說謊、很會演戲、也很會卸責的政治人物，其實以徐巧芯的標準，現在應該辭職下台，針對這樣的事情，徐巧芯就是一個雙重標準的人。

吳崢表示，徐巧芯說「與大姑在婚後就很少來往」，甚至爆料曾經被大姑丈夫恐嚇、威脅要開槍，這聽起來是很嚴重的狀況，但目前為止，外界發現，徐巧芯這幾年還是時常與大姑在社群上有合照、互動往來，包含徐巧芯自己承認，之前拿出新台幣100萬元協助大姑償還銀行利息，也就是有財務往來。

吳崢說，去年徐巧芯競選期間，也找了大姑的公司承辦選舉活動，這些都顯示徐巧芯與其大姑的互動往來相當頻繁，這是徐巧芯自己打臉徐巧芯；她自己說「沒有往來」，但不論是工作、舉辦選舉活動、私下場合聚會，她們還是有往來，對於大姑涉案狀況到底了解多少、涉入多少，徐巧芯應向社會大眾說明、交代清楚。

吳崢 大姑 徐巧芯

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