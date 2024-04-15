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立院表決鬧藍委「被代投」民進黨籲韓國瑜徹查清楚

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院院會上周進行表決爆出爭議，被人發現國民黨立委盧縣一人不在國內，竟有人代投。對此，民進黨發言人吳崢、卓冠廷、戴瑋姍15日舉行「圖利？做票 反年改！藍白國會改革攏洗假」記者會，痛批國民黨、民眾黨在立院的種種亂象。圖／民進黨提供
立法院院會上周進行表決爆出爭議，被人發現國民黨立委盧縣一人不在國內，竟有人代投。對此，民進黨發言人吳崢、卓冠廷、戴瑋姍15日舉行「圖利？做票 反年改！藍白國會改革攏洗假」記者會，痛批國民黨、民眾黨在立院的種種亂象。圖／民進黨提供

立法院院會上周五（12日）表決議案爆出爭議，人在中國大陸參訪的國民黨立委盧縣一被發現也有「投票」。民進黨發言人卓冠廷今天諷刺盧縣一「隔空投票」，難道就是國民黨要的「不在籍投票」？

卓冠廷與民進黨發言人吳崢、戴瑋姍上午在民進黨中央舉行「圖利？做票 反年改！藍白國會改革攏洗假」記者會，痛批國民黨、民眾黨在立院的種種亂象。

戴瑋姍指出，立法院12日院會針對年金改革復議案進行表決，民眾黨全體立委全程在場、卻未參與投票，根本暗助國民黨反年改法案重行審查，上演一齣「藍白聯手反年改、剝奪年輕世代」的戲碼，對照過去民眾黨立法院黨團總召黃國昌高喊「全力支持年金改革」、「馬上推動年金改革」、「為年金永續及下一代未來負責」等語，著實令人深感諷刺，民眾黨團應先向人民清楚說明「到底是挺年改，還是反年改」？並說明為何出席立法院會卻不投票？   

卓冠廷則指出，在表決當中，仔細看表決名單，國民黨原住民立委盧縣一投下反對票，但實際上他人不在台灣怎麼投票？他質疑說，難道這就是國民黨要的「不在籍投票」？卓冠廷也批評說，如此誇張的行徑發生在國會殿堂上，明明人在中國，卻在立法院議場內隔空投票的作票，令人毛骨悚然。

根據國民黨立委徐巧芯的說法，盧縣一當天沒有簽到，也事先告知黨團不會出現，可能是現場議事人員，將戴口罩的丁學忠誤認為盧縣一，就有插盧縣一的表決卡，然後又有人幫盧縣一投票。卓冠廷痛批，國民黨竟然甩鍋議事人員分不清丁學忠跟盧縣一，請國民黨立委不要隔空串證！

卓冠廷指出，此疑案有二個關鍵，一是議事人員給了未簽到的委員投票卡，二是有委員，或是能在議場內的某人負責投票，沒簽到、沒出席的委員連投票都算數，影響投票結果，這二個環節的出錯，都具有惡意。卓冠廷呼籲立法院長韓國瑜徹查清楚，投票當天門口議事人員投票卡，簽到時發給誰，以及誰幫盧縣一投票，調出監視器馬上知道。

卓冠廷強調， 盧縣一「被投票」影響甚大，造成第一案表決贊成及反對平手，導致讓後來立法院副院長江啟臣打破「正副議長中立化」加入投票，韓國瑜更在最後投下關鍵一票，他也質疑立院國民黨團總召傅崑萁，所謂的國會改革「正副議長中立」呢？

不在籍投票 卓冠廷 國民黨

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