台南黨部主委改選 陳亭妃、郭國文隔空交火
民進黨地方黨部主委改選今起開始登記，民進黨立委陳亭妃今在臉書上強調，應跳脫推「代理人」舊思維；民進黨立委郭國文隨即在臉書上說，黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人。兩人喊話互不點名，在網路上隔空交火。
民進黨地方黨部主委改選今日開始領表登記，台南市競爭尤其激烈。陳亭妃今日就在臉書上說，今日是主委開始登記的日子，很多人開始揣測她的動向，甚至追問她是否會推出「代理人」參選主委。
她認為，現在大家似乎都把5月的主委改選看做是2026的前哨站，真的是劃錯重點。她指出，主委的責任是要為每一位黨員服務，而不是為某一個個人服務。再加上地方主委跟黨主席一樣是公共財，不是可以拿著黨的資源為誰橫著幹，甚至殺無赦。
陳亭妃表示，2026台南需要的是一個最強，可以保護台南的人，而不是一個反而需要被保護的人。其實想參選2026的同志，都應該要跳脫推出「代理人」的舊思維，就讓主委可以專心為黨員服務。
陳亭妃說，她不會推任何所謂的「代理人」出來選主委，認為重要的是虛心爭取人民支持，而不是由黨主委帶隊黨內互打，對台南的政治發展是不公平的。她表示，黨內應該減少更多的政治算計，未來的賴總統都已經超越派系、強調人才了，怎麼還會有人一直假傳聖旨，陷賴主席於不義呢？
郭國文則在臉書上表示，民進黨向來以派系文化生存，這是免不了的事，如果派系之間可以良性競爭，那民進黨就可以成長壯大。但如果派系只剩下惡鬥，且不斷用指桑罵槐的方式，硬貼黨內同仁標籤，就只會造成黨內傷害。
他強調，不只是黨部主委，任何黨公職都不該是任何人的代理人，即便有派系的包袱，依舊可以有公平的表現，強調台南市黨部主委不只是要鞏固賴清德的本命區，更要確保目前朝小野大的局面中，民進黨能夠守住民主聖地的關鍵一員，所承擔的責任與使命絕對不是「代理人」這種小格局，如果只是想當代理人，那就不應該參選黨部主委，做小這個職位！
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