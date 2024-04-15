快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／批民進黨跳票擋改革 民眾黨團：目標今送出委員會

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨團立委林憶君（左起）、林國成、陳昭姿、總召黃國昌、副總召黃珊珊、吳春城、麥玉珍上午一起舉行「跳票民進黨 改革別再擋」記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，蔡英文總統不敢面對自己的選舉承諾，民進黨也不敢面對蔡英文承諾跳票的事實，過去高喊國會改革，現在只會阻擋改革，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。記者蘇健忠／攝影
民眾黨團立委林憶君（左起）、林國成、陳昭姿、總召黃國昌、副總召黃珊珊、吳春城、麥玉珍上午一起舉行「跳票民進黨 改革別再擋」記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，蔡英文總統不敢面對自己的選舉承諾，民進黨也不敢面對蔡英文承諾跳票的事實，過去高喊國會改革，現在只會阻擋改革，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。記者蘇健忠／攝影

民眾黨團上午舉行「跳票民進黨 改革別再擋」記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，蔡英文總統不敢面對自己的選舉承諾，民進黨也不敢面對蔡英文承諾跳票的事實，過去高喊國會改革，現在只會阻擋改革，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。

黃國昌指出，蔡總統在2016年主張建立聽證調查制度，現在完全不敢面對自己的承諾，民進黨完全也不敢面對跳票的事實，「民進黨想要拖、想要混，但是整個台灣社會不能陪他們拖，國會也不應該陪著他們一起混」，民眾黨履行選舉期間的承諾，負責任地提出國會改革相關法案。

黃國昌說明有關國會改革的法案審查，委員會已經歷經詢答、3次公聽會，民進黨過去高喊國會改革，現在只想用空泛的「毀憲亂政」來阻擋改革。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，蔡英文總統不敢面對自己的選舉承諾，民進黨也不敢面對蔡英文承諾跳票的事實，過去高喊國會改革，現在只會阻擋改革，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，蔡英文總統不敢面對自己的選舉承諾，民進黨也不敢面對蔡英文承諾跳票的事實，過去高喊國會改革，現在只會阻擋改革，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。記者蘇健忠／攝影
民眾黨團立委林憶君（左起）、林國成、陳昭姿、總召黃國昌、副總召黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷上午一起舉行「跳票民進黨 改革別再擋」記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。記者蘇健忠／攝影
民眾黨團立委林憶君（左起）、林國成、陳昭姿、總召黃國昌、副總召黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷上午一起舉行「跳票民進黨 改革別再擋」記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。記者蘇健忠／攝影

國會改革 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

立院今審國會改革法案 黃國昌：務必送出委員會

立院審查國會改革法案 民眾黨團：目標今天送出委員會

綠委質疑民眾黨年改態度 黃國昌：不像民進黨那麼廉價

綠質疑助攻藍反年改 黃國昌嗆：別表決輸了又哭又鬧

相關新聞

立院表決鬧藍委「被代投」民進黨籲韓國瑜徹查清楚

立法院院會上周五（12日）表決議案爆出爭議，人在中國大陸參訪的國民黨立委盧縣一被發現也有「投票」。民進黨發言人卓冠廷今天...

綠新北主委蘇巧慧PK余天 蘇系議員：2026新北三腳督、綠基層有危機感

民進黨黨公職改選今天登記，民進黨蘇系立委蘇巧慧與正國會前立委余天的新北市黨部主委之爭也宣告開打，今天余天派出幕僚完成領表...

伊朗攻擊以色列 吳釗燮：在以、在伊台人目前皆平安

以色列遭到伊朗攻擊，外交部長吳釗燮今表示，目前在以色列和伊朗的國人及其眷屬都平安，外交部也會密切關注情勢來因應。

昨哭倒傅崐萁懷裡 徐巧芯：想來想去「干我屁事」

國民黨立委徐巧芯先生的姐姐（大姑）疑是詐騙集團案首腦，徐巧芯被指涉嫌知情包庇，昨天哭倒在國民黨立法院黨團總召傅崐萁身上。...

影／顧立雄、邱國正陪同 蔡英文總統視察「堅實營區」新建工程

蔡英文總統上午前往「堅實營區」視察新建工程，除展現及宣誓「興安專案」政策外，也特別發給加菜金，蔡英文總統致詞時強調，完善...

黨部主委是誰的「代理人」？ 郭國文與陳亭妃網路隔空交火

民進黨地方黨部主委改選今起受理領表登記，立委陳亭妃今早臉書強調，應跳脫推「代理人」舊思維，被外界視為台南市黨部主委熱門人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。