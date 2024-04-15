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影／批民進黨跳票擋改革 民眾黨團：目標今送出委員會
民眾黨團上午舉行「跳票民進黨 改革別再擋」記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，蔡英文總統不敢面對自己的選舉承諾，民進黨也不敢面對蔡英文承諾跳票的事實，過去高喊國會改革，現在只會阻擋改革，民眾黨團的目標就是今天要將國會改革法案草案完成初審，送出委員會，不管審查到多晚都沒有關係。
黃國昌指出，蔡總統在2016年主張建立聽證調查制度，現在完全不敢面對自己的承諾，民進黨完全也不敢面對跳票的事實，「民進黨想要拖、想要混，但是整個台灣社會不能陪他們拖，國會也不應該陪著他們一起混」，民眾黨履行選舉期間的承諾，負責任地提出國會改革相關法案。
黃國昌說明有關國會改革的法案審查，委員會已經歷經詢答、3次公聽會，民進黨過去高喊國會改革，現在只想用空泛的「毀憲亂政」來阻擋改革。
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