民進黨地方黨部主委改選 雲林前主委廖丁賜搶頭香登記

民進黨地方黨部主委將於5月26日改選，今天開放登記，由於民進黨在雲林縣已多次選舉落敗，立委只剩劉建國一人獨撐，事涉2026大選布局，地方高度關注，被視為親劉的雲林縣黨部前主委廖丁賜上午已登記參選，他表示，要團結民進黨贏回雲林執政權。

民進黨地方黨部主委及黨代表改選今起至19日開放領表登記，廖丁賜搶頭香，今上午完成雲林縣黨部主委參選登記，他曾任二屆雲林縣黨部主委，女兒廖秋萍是西螺鎮長，也是劉建國「好央甲」服務團隊成員，被視為親劉人馬，先前擔任主委期間曾帶領綠營守住雲林2席立委。

廖丁賜表示，民主進步黨在雲林縣失去地方政權近八年，需要贏回執政權，希望這次參選，能夠讓黨部擴大組織、深入基層，團結贏回2026執政權及五合一選舉，他抱著希望和期待參選，若當選主委，會努力團結雲林縣支持民進黨的力量，抱著讓雲林縣民過著幸福快樂的心情，才會回鍋參選主任委員，贏回2026年所有的選局。

民進黨地方人士指出，目前並未聽說有親近前立委蘇治芬的人選有意角逐主委，且劉建國手握黨員數較多，預料親劉的廖丁賜回鍋重掌兵符機率大。