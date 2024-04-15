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綠新北主委蘇巧慧PK余天 蘇系議員：2026新北三腳督、綠基層有危機感

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨蘇系立委蘇巧慧與正國會前立委余天的新北市黨部主委之爭宣告開打。記者葉德正／攝影
民進黨蘇系立委蘇巧慧與正國會前立委余天的新北市黨部主委之爭宣告開打。記者葉德正／攝影

民進黨黨公職改選今天登記，民進黨蘇系立委蘇巧慧與正國會前立委余天的新北市黨部主委之爭也宣告開打，今天余天派出幕僚完成領表登記，蘇巧慧則大動作帶著20餘位蘇系、新系與英系代表，展現參選氣勢。蘇系議員翁震州表示，2026勢必是「三腳督」，民進黨在新北未執政已20年、議會也沒有過半，民眾黨近期非常積極，綠營基層都有危機感，民進黨如何走出過去傳統選戰模式，改革黨務系統，引入全新溝通模式與里長和民眾對話，將會是2026重點。

蘇巧慧上午前往新北市黨部登記參選主委，除蘇系立委吳秉叡、張宏陸，蘇系前立委呂孫綾、新系前立委賴品妤也到場，議員則包括有蘇系張維倩、邱婷蔚、陳永福、彭一書、翁震州、李余典、李倩萍、新系張錦豪、林秉宥、顏蔚慈、英系鍾宏仁、彭佳芸、黃俊哲，與蘇錦雄；另有前議員賴秋媚、陳世榮與羅文崇等人到場，一字排開展氣勢驚人。

英系議員彭佳芸表示，她因為擔任中執委，在黨中央與蘇巧慧有非常多互動，是她非常敬佩的優秀政治人物，她今天陪同前來參選，表達支持。

新系林秉宥說，他在基層服務十多年，在蘇巧慧身上看到改變的希望，過去幾場選舉民進黨都被認為沒辦法跟年輕人對話，蘇在社群與溝通表現好，是吹起反攻號角的時刻。英系鍾宏仁說，蘇巧慧願意出來承擔新北主委職務，是最佳人選，可以很有效率整合團結，並與中央接軌。

蘇系張維倩說，蘇巧慧人緣好，受到跨世代、跨黨派全力相挺，新媒體與年輕人議題都是蘇的強項， 可讓黨部年輕化，她也送上瑪利歐兄弟的星星，盼蘇成功。

民進黨 蘇巧慧

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