昨哭倒傅崐萁懷裡 徐巧芯：想來想去「干我屁事」

國民黨立委徐巧芯先生的姐姐（大姑）疑是詐騙集團案首腦，徐巧芯被指涉嫌知情包庇，昨天哭倒在國民黨立法院黨團總召傅崐萁身上。徐巧芯上午受訪時表示，今天心情滿好的，想來想去「干我屁事」，昨天會哭，主要是因為被家人誤會，覺得委屈。徐還批評，同樣捲入詐騙案的東霖公關顧問公司負責人林于倫是民進黨員，還會捐款綠營民代，照民進黨邏輯，相關人士是否也要同樣負責？

徐巧芯說，大姑、大姑先生做的事，變成媳婦要負責，根本是莫名其妙。一般人會知道先生及先生姊姊除了正常工作外，又做了什麼？這件事要徐巧芯與徐巧芯的先生負責，能接受嗎？昨天覺得有點委屈，覺得關自己什麼事，造成親生母親誤會，相當無奈。

徐巧芯表示，現在許多人想為此對她做政治攻擊，歡迎繼續，但不要傷害無關公司。

徐巧芯話鋒一轉提到，她大姑手下林于倫是民進黨員，還捐款給民進黨台南市議員郭貞慧，自己大姑老公也是前基進黨立委陳柏惟支持者，還是民進黨總統蔡英文、民進黨總統當選人賴清德支持者。如果按照民進黨邏輯，蔡英文、賴清德、林于倫的學妹民進黨立委吳沛憶要下台嗎？把許多不相干的人連在一起，應該要有一個底線，現在變成迴力鏢，打到民進黨自己人。

徐巧芯說，「我看起來像白癡嗎？」自己是嫌死的不夠早？如果知道這些人犯案，會比檢察官更早舉報，收掉幾個塔綠斑，何樂不為？徐巧芯會大義滅親，該關就關。

徐巧芯指出，民進黨政策會執行長王義川說要連連看，試問，民進黨前立委陳歐珀是否有收受詐騙集團免費車輛使用？有沒有對價關係？行政院副院長鄭文燦是否有出席尾牙？台南市長黃偉哲是不是拿著產品做代言？

外界還在討論，徐巧芯家人都有改過名。徐對此回應，「風水啊，關他屁事」，家人迷信覺得改名比較幸福，這也要別人來管？他今天要改張三李四，跟詐騙有何關係？她先生的姊姊歸自己管嗎？自己家人的事情自己處理。

至於有人認為徐巧芯昨天的眼淚是演出來的。徐回應，沒有演，是因為造成家人的誤解，是真性情，哭也不是第一次了，有好好檢討，生理期來，荷爾蒙分泌，情緒激動，牽扯兩邊的家庭，自己哭點低也不是第一次，下次遇到事情，還是會哭，會繼續做自己。