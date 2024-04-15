立院今審國會改革法案 黃國昌：務必送出委員會

立法院司法及法制委員會今天審查「國會改革」相關法案。民眾黨團總召黃國昌說，這是民眾黨優先法案，是在落實選前所提承諾，委員會中將提程序動議，今天務必要把整個法案送出委員會。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊等8席立委上午舉行「跳票民進黨 改革別再擋」記者會，宣誓推動國會改革決心，呼籲執政的民進黨，切莫阻擋國會聽證調查制度的推動，民眾黨拒絕讓立法院成為行政部門失職的遮羞布

黃國昌表示，「國會改革」法案是民眾黨優先法案，民眾黨正在落實大選時對人民提出的政見與承諾，反觀民進黨執政近8年，總統蔡英文就曾提出建立聽證調查制度，8年來跳票，卻不知反省。

黃國昌指出，如今立法院已召開3次公聽會，許多專家學者都「打臉」民進黨，為避免讓民進黨繼續濫權、混淆視聽，民眾黨團將提出程序動議，讓今天委員會議程審議，務必到完成為止，「今天務必要把整個法案送出委員會」。

黃珊珊表示，民進黨8年來完全執政、一黨獨大，左手行政、右手立法、官官相護、弊案叢生。人民最痛恨的就是疫苗採購的黑箱操作，民進黨立法院黨團卻甘於淪為行政院的護航者、遮羞布，自我閹割、限縮自己的職權，「民進黨團已經成為修國會改革法案的最大阻力」。

黃珊珊強調，釋字585號中已明確指出立法院有聽證調查權，過去卻沒落實，導致官員備詢時即便「說謊」也不用負責，民進黨主張立法院應有聽證調查權，高喊國會改革，卻只是一再騙票，現在又說民進黨版「提出一些很完整的做法」，卻沒看到國會調查權，故技重施。

民眾黨團指出，立法院職權行使法、立法委員互選院長副院長辦法、立法院卸任院長副院長禮遇辦法等修正草案，都是民眾黨團推動的優先法案，這會期開議前就已送案。

有關馬英九基金會執行長蕭旭岑認為反滲透法是兩岸交流障礙，造成寒蟬效應，藍白應合作修法。黃國昌說，有任何境外敵對勢力威脅台灣民主，本來就是法治上一定要警覺、提高自我民主防衛力，這是國家法律制度該進行的事。

黃國昌說，最大問題是，如果選擇性執法，甚至把法律當成政治宣傳來用，才會成為現在台灣民主所面臨非常大的威脅。