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參選新北黨部主委拚2026市長？蘇巧慧：民進黨前哨戰、非個人前哨戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今天上午在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往登記參選新北市黨部主委。記者葉德正／攝影
民進黨立委蘇巧慧今天上午在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往登記參選新北市黨部主委。記者葉德正／攝影

民進黨地方黨公職今天開始登記，民進黨立委蘇巧慧上午在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往登記。蘇巧慧說，她最能扮演世代承先啟後角色，扮演桶箍勝任主委，帶領團隊凝聚最多力量，這次選舉不是派系角力、不是權力競逐，而是要讓更多人包括年輕人認識民進黨，重新擦亮民進黨在新北的招牌。

被問到是否是新北市長前哨戰？蘇巧慧說，這確實是2026前哨戰，但這是民進黨的前哨戰，不是任何個人的前哨戰，相信黨中央會在2026推出最強人選。

蘇巧慧表示，民進黨主席賴清德當選以來，不斷強調黨務年輕化、加強網路社群媒體的溝通，爭取更多人民的支持，而她與團隊不但有社群行銷能力，也與跨黨派的立委、議員友好，擔任立委以來也廣獲民間社團和產業界的支持。

蘇巧慧指出，2026年九合一選戰，對準總統賴清德的新政局無比重要，新北要贏2026，就要有革新黨務的人選和決心，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選。

蘇巧慧說，身為黨內的青壯世代，為了民進黨及台灣的未來，她責無旁貸站出來承擔重任，而她擔任3屆立委以來，專業表現屢次獲得公民團體認同，在過去2屆任期中，不但12度獲得公督盟評鑑為優秀立委，在地方上的經營更是一步一腳印，為鄉親爭取多項建設，從未鬆懈。

蘇巧慧表示，她和團隊都是能掌握社會脈動，利用新工具與民眾溝通的青年世代，若有幸能擔任民進黨新北市黨部主委，有信心，也有能力強化、團結黨部基層戰力，在2026年繳出更好的成績單，帶領黨部同仁，一起「堅守台灣民主，推動新北進步」。

被問到參選主委是否是為2026備戰？蘇巧慧說，她希望新北市能重新擦亮招牌，讓民眾更認同民進黨；至於未來是什麼樣人選，黨中央會再做更好安排，推出最強人選。

蘇巧慧說，這場選戰是整體民進黨在2026能否重新贏回新北市政權的前哨戰、不是個人的前哨戰，她會出來做新北市黨部主委，就是希望發揮力量監督新北市府、提出政策論述與辯護，並舉辦更多活動，讓社會與年輕人更認識民進黨，當然是前哨戰，不過是整體民進黨未來的前哨戰。

正國會前立委余天今已派員領表登記，蘇巧慧說，余天大哥是她非常敬重的前輩，他對民進黨後輩提攜、貢獻大家都能能感受與看在眼裡，她認為是良性互動，她會在她的角色上把論述說清楚、把工作都做好，希望展開一場良性競爭，透過競選了解民進黨未來方向是好事。

是否會私下協調？蘇巧慧強調，比賽開始就照著遊戲規則走「公平競賽」，這場選戰本來就是希望大家團結在一起，任何互動都在期待範圍內。

至於湧言會尚未表態，蘇巧慧說，既然是參選新北市黨部主委，所有黨員同志都是她要爭取服務的對象，她會去拜訪、認識、爭取認同，是她應該要做的事。

民進黨 蘇巧慧

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