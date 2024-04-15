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民進黨基隆市黨部主委 恐成蔡適應、林右昌代理人戰爭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民主進步黨基隆市黨部第19屆主委選舉，前立委蔡適應任內的服務處主任林明智（右）今天上午率先完成登記。記者邱瑞杰／攝影
民主進步黨基隆市黨部第19屆主委選舉，前立委蔡適應任內的服務處主任林明智（右）今天上午率先完成登記。記者邱瑞杰／攝影

民主進步黨基隆市黨部第19屆主委選舉，前立委蔡適應任內的服務處主任林明智上午率先完成登記。前基隆市長林右昌任內的民政處長、內政部專門委員王榆森也有意參選，讓這場選舉出現朝正國會前立委、前市長「代理人戰爭」的趨勢。

林明智今早9點到民進黨基隆市黨部完成登記參選作業，並發表「團結基隆、勇於承擔」宣言，指民進黨基層黨員現在都十分焦慮，面對現任市長謝國樑、立委林沛祥「政治金權家族」在基隆市復辟，擔心又被國民黨拉回過去的政治泥沼。

林明智曾任立委陳朝龍辦公室、蔡適應服務處主任及基隆市議員，他說，長期在地方服務，十分了解基層的選務工作和鄉親的需求，有自信成為所有黨籍民意代表的後盾，傳承民主前輩的意志，再次擦亮民主進步黨「清廉、勤政、愛鄉土」的理念。

基隆市2016年、2020年立委選舉及2022年市長選舉，林明智都是民進黨候選人競選總部執行總幹事。林明智表示，身為土生土長的基隆人，基於熱愛故鄉的使命，決定要站出來捍衛基隆，帶領基隆市黨部回應基隆鄉親的期待，凝聚更多社會支持的力量，培育更多優秀人才，未來重新贏得基隆人的信賴，日後在基隆市贏回執政權。

林明智參選市黨部主委的4項政見，分別為協助民主進步黨強化福國利民政策在地方的論述宣傳。持續發展組織，爭取更多民眾的認同。建立基隆青年溝通平台，協助青年參與公共事務，讓青年提出之政策建議，得到實踐。辦理各項活動，加強黨員之間的互動、凝聚向心力。

據了解，林右昌卸任內政部長後，將轉任民進黨秘書長，重新思考政壇布局。林近期規畫王榆森參選民進黨基隆市黨部主委，昨晚並赴基隆尋求黨內大老、要角支持。

民進黨 立委選舉

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