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李四川、林奕華出戰新北？蔣萬安笑回：動我一個副市長還不夠？

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席信義區「市長與里長有約」座談會，聆聽各里長意見。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安上午出席信義區「市長與里長有約」座談會，聆聽各里長意見。記者余承翰／攝影

台北副市長李四川近日再度被點名參戰2026新北市長選舉，台北市長蔣萬安對此笑說，李副有告訴他一個深具禪意的故事，他需要好好來咀嚼、玩味思考。至於若李四川不選可能會是由林奕華參戰？蔣萬安則笑回：「你們動我一個副市長還不夠，還要動我另外一個副市長」。

蔣萬安上午出席「市長與里長有約」座談會，被問到對於李四川昨天在臉書發文的看法，蔣萬安表示，這顆石頭，李副有告訴他是超過百年，它有一個故事，有一個人去跟佛祖參拜，帶了兩束花，佛祖在他開口前就說左邊的花請放下，右邊的花放下，他也放下，佛祖說你還沒有放下，是因為你的心中間要放下，這是非常具有禪意及哲理的故事，李四川是這樣告訴他，他需要好好來咀嚼、玩味思考。

台北市長蔣萬安上午出席信義區「市長與里長有約」座談會，聆聽各里長意見。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安上午出席信義區「市長與里長有約」座談會，聆聽各里長意見。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午出席信義區「市長與里長有約」座談會，聆聽各里長意見，會前並與各里里長握手打招呼。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午出席信義區「市長與里長有約」座談會，聆聽各里長意見，會前並與各里里長握手打招呼。記者余承翰／攝影
台北市長副市長林奕華（右一）與市長蔣萬安（右二）上午一同出席信義區「市長與里長有約」座談會。記者余承翰／攝影
台北市長副市長林奕華（右一）與市長蔣萬安（右二）上午一同出席信義區「市長與里長有約」座談會。記者余承翰／攝影

李四川 蔣萬安

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