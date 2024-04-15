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李四川、林奕華出戰新北？蔣萬安笑回：動我一個副市長還不夠？
台北副市長李四川近日再度被點名參戰2026新北市長選舉，台北市長蔣萬安對此笑說，李副有告訴他一個深具禪意的故事，他需要好好來咀嚼、玩味思考。至於若李四川不選可能會是由林奕華參戰？蔣萬安則笑回：「你們動我一個副市長還不夠，還要動我另外一個副市長」。
蔣萬安上午出席「市長與里長有約」座談會，被問到對於李四川昨天在臉書發文的看法，蔣萬安表示，這顆石頭，李副有告訴他是超過百年，它有一個故事，有一個人去跟佛祖參拜，帶了兩束花，佛祖在他開口前就說左邊的花請放下，右邊的花放下，他也放下，佛祖說你還沒有放下，是因為你的心中間要放下，這是非常具有禪意及哲理的故事，李四川是這樣告訴他，他需要好好來咀嚼、玩味思考。
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