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健康台灣論壇建議4主軸 邀賴清德27日聽取醫界建言

中央社／ 台北15日電
健康台灣推動聯盟已完成5場分區論壇，建議中央政府2025年開始啟動「健康台灣深耕計畫」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等4大主軸推動，他們並邀請總統當選人賴清德27日聆聽醫界建言。聯合報系資料照片
健康台灣推動聯盟已完成5場分區論壇，建議中央政府2025年開始啟動「健康台灣深耕計畫」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等4大主軸推動，他們並邀請總統當選人賴清德27日聆聽醫界建言。聯合報系資料照片

健康台灣推動聯盟已完成5場分區論壇，建議中央政府2025年開始啟動「健康台灣深耕計畫」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等4大主軸推動，他們並邀請總統當選人賴清德27日聆聽醫界建言。

總統當選人賴清德選後啟動國家希望工程議題論壇「健康台灣」，截至昨天，已辦完北中南東共5場分區論壇以來，總計超過1200位專業醫療及醫事人員參與。

「健康台灣」論壇召集人、前成大醫院院長陳志鴻昨天在北區論壇做出5場分區總結表示，聆聽各場論壇意見後，為因應不同區域醫療體系的需求，論壇提出「健康台灣深耕計畫」。

陳志鴻說，這計畫是參考對高教發展影響深遠的「高教深耕計畫」形式，建議中央政府於2025年開始規劃啟動「健康台灣深耕計畫」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等4大主軸推動，由全國各級醫療機構、醫學醫事團體如醫學會或公會，提出計畫申請經費，由公部門邀請相關專家審核，依據審查結果，予以適當支持，計畫以5年一期來執行，依每年執行成果滾動式修正年度經費。

亞東紀念醫院院長邱冠明表示，在疫情壓力下，醫療體系專業雄厚且堅實，但中間的整合卻缺了相當大的一塊，如何在既有基礎下提供更好的整合照顧，將是重中之重。

成大小兒感染科主任沈靜芬提3建議，包括，第1，持續推動親子友善環境、婦女友善職場、第2，強化婦兒醫療資源，包含人才培育、偏遠地區醫療補助、強化弱勢族群的醫療照顧、第3，跨部會整合婦兒醫療及社會政策。

台大醫院婦產部主任陳思原表示，政府應強化對於孕產婦身心靈全面協助，包括強化高危險孕婦照顧、強化轉診網路、產後納入常規檢查、加強憂鬱症的預防與治療，產後健康管理等，此外，建議加強婦女癌症篩檢及更年期照護、預防骨鬆及肌少症。為產後女性擁有更完整貼心的照護措施。

健康台灣推動聯盟表示，分區5場論壇過程，收到專業且熱情的意見回饋，為賴清德及520新內閣團隊提供來自專業領域的熱忱建言，並於4月底邀請賴清德聆聽對於「健康台灣」的優化建言。

成大醫院 賴清德 高教深耕計畫

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